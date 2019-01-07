Прогноз погоди в Україні 7 січня

Погода на сьогодні 7 січня в Україні

На Різдво, 7 січня, в Україні очікуються снігопади та посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у понеділок, 7 січня, погода відзначиться суттєвими опадами у вигляді снігу майже по всій країні. Суха погода втримається тільки на півночі. Вночі мороз посилиться до -8-15 градусів, а вдень до -5-11.

У Києві 7 січня температура опуститься до -4-7 градусів, місцями можливий незначний сніг.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Ужгород -3-5

Львів -5-7

Чернівці -5-7

Івано-Франківськ -5-7

Тернопіль -5-7

Рівне -5-7

Луцьк -5-7

Вінниця -4-6

Хмельницький -5-7

Житомир -5-7

Чернігів -7-9

Черкаси -5-7

Миколаїв -4-6

Одеса -3-5

Херсон -3-5

Полтава -5-7

Суми -7-9

Харків -6-8

Дніпро -5-7

Запоріжжя -3-5

Донецьк -3-5

Луганськ -6-8

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