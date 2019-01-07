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Прогноз погоди в Україні 7 січня

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Погода на сьогодні 7 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 7 січня в Україні

На Різдво, 7 січня, в Україні очікуються снігопади та посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у понеділок, 7 січня, погода відзначиться суттєвими опадами у вигляді снігу майже по всій країні. Суха погода втримається тільки на півночі. Вночі мороз посилиться до -8-15 градусів, а вдень до -5-11.

У Києві 7 січня температура опуститься до -4-7 градусів, місцями можливий незначний сніг.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 7 січня - фото 299406
  • Ужгород -3-5
  • Львів -5-7
  • Чернівці -5-7
  • Івано-Франківськ -5-7
  • Тернопіль -5-7
  • Рівне -5-7
  • Луцьк -5-7
  • Вінниця -4-6
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -5-7
  • Миколаїв -4-6
  • Одеса -3-5
  • Херсон -3-5
  • Полтава -5-7
  • Суми -7-9
  • Харків -6-8
  • Дніпро -5-7
  • Запоріжжя -3-5
  • Донецьк -3-5
  • Луганськ -6-8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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