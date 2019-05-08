Прогноз погоди на 9 травня в Україні

9 травня у частині областей країни припиняться дощі, а температура повітря почне підійматися. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

9 травня, у четвер, сильні дощі з грозами частково відступлять, лише на сході, півдні та деяких центральних областях опади затримаються. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме відносно комфортні +14+18 градусів, а на Сході та Півночі (так, на Півночі) навіть до +20 градусів. Ніч, звичайно, буде холодніша, +5+9 градусів, на Сході +7+13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1+5 градусів, подекуди – увага! – заморозки 0-3 градуси", – поділилась вона.

У Києві 9 травня також потеплішає до +15+18 та розхмариться, тільки ввечері пройде незначний дощ. Така ж погода затримається і в п'ятницю, а на вихідних опадів у столиці побільшає.

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