Прогноз погоди на 9 червня: дощі та літня спека

9 червня в Україні затримається волога погода, але температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 червня, у середу, майже у всіх областях прогнозується нестійка погода через вплив циклону, про це попереджають в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків нічні короткочасні дощі перейдуть в денні з грозами. Місцями очікуються град та шквали до 15-20 м/с.

Середня температура вдень складе до +21+26, свіжіше буде лише у Карпатах, де до +12+17.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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