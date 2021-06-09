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Прогноз погоди на 9 червня: дощі та літня спека
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9 червня в Україні затримається волога погода, але температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
9 червня, у середу, майже у всіх областях прогнозується нестійка погода через вплив циклону, про це попереджають в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків нічні короткочасні дощі перейдуть в денні з грозами. Місцями очікуються град та шквали до 15-20 м/с.
Середня температура вдень складе до +21+26, свіжіше буде лише у Карпатах, де до +12+17.
Прогноз погоди на 9 червня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +24+26
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +23+25
- Житомир +23+25
- Чернігів +23+25
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +23+25
- Одеса +23+25
- Херсон +23+25
- Сімферополь +23+25
- Полтава +22+24
- Суми +22+24
- Харків +22+24
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
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