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Прогноз погоди на 9 червня: дощі та літня спека

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 червня в Україні затримається волога погода, але температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 червня, у середу, майже у всіх областях прогнозується нестійка погода через вплив циклону, про це попереджають в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків нічні короткочасні дощі перейдуть в денні з грозами. Місцями очікуються град та шквали до 15-20 м/с.

Середня температура вдень складе до +21+26, свіжіше буде лише у Карпатах, де до +12+17.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Прогноз погоди на 9 червня: дощі та літня спека - фото 462730
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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