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Прогноз погоди на 5 травня в Україні
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5 травня в Україні втримається тепла погода, однак дощі накриють більшість областей. Детально про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
5 травня, у неділю, в країні очікуються стрибки температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"Температура повітря протягом дня підвищиться до +18+24 градусів, на Заході знизиться до +14+18 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних областях. Буквально на межі – Житомирщина та Київщина. На решті території переважатиме суха сонячна погода. Вітер знизить комфорт, очікується поривчастим, навіть сильним", – зазначила вона.
У Києві 5 травня вдень температура підійметься до +20, однак посилиться вітер. Суттєвих дощів не прогнозується.
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