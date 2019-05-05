Прогноз погоди на 5 травня в Україні

Погода на сьогодні, 5 травня, в Україні

5 травня в Україні втримається тепла погода, однак дощі накриють більшість областей. Детально про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

5 травня, у неділю, в країні очікуються стрибки температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря протягом дня підвищиться до +18+24 градусів, на Заході знизиться до +14+18 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних областях. Буквально на межі – Житомирщина та Київщина. На решті території переважатиме суха сонячна погода. Вітер знизить комфорт, очікується поривчастим, навіть сильним", – зазначила вона.

У Києві 5 травня вдень температура підійметься до +20, однак посилиться вітер. Суттєвих дощів не прогнозується.

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