Прогноз погоди на 5 квітня в Україні

5 квітня погода в Україні відзначиться значним підняттям температури та посиленням вітру. Можливі незначні опади, але загалом в країні буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 квітня, у п'ятницю, майже по всій Україні очікується тепла та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +10+14, а найтепліше буде на Закарпатті - до +18+20. Можливі пориви вітру до 7-12 м/с, які до кінця тижня посиляться.

У Києві 5 квітня прогнозується малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +15+17

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +13+15

Одеса +12+14

Херсон +13+15

Полтава +11+13

Суми +11+13

Харків +11+13

Дніпро +13+15

Запоріжжя +12+14

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

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