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Прогноз погоди на 5 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 5 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 5 квітня, в Україні

5 квітня погода в Україні відзначиться значним підняттям температури та посиленням вітру. Можливі незначні опади, але загалом в країні буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 квітня, у п'ятницю, майже по всій Україні очікується тепла та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +10+14, а найтепліше буде на Закарпатті - до +18+20. Можливі пориви вітру до 7-12 м/с, які до кінця тижня посиляться.

У Києві 5 квітня прогнозується малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Прогноз погоди на 5 квітня в Україні - фото 318878
  • Ужгород +18+20
  • Львів +15+17
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +13+15
  • Полтава +11+13
  • Суми +11+13
  • Харків +11+13
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

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