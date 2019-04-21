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Прогноз погоди на 21 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 21 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 21 квітня, в Україні

21 квітня в Україні втримається тепла та суха погода, незначні дощі можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 квітня, у неділю, майже по всій країні очікується малохмарна та тепла погода. Тільки на заході пройдуть незначні опади у вигляді дощів. Середня температура повітря складе +12+14, вітер слабкий до 5-10 м/с.

У Києві 21 квітня, у Вербну неділю, серйозних опадів не прогнозується, а повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Прогноз погоди на 21 квітня в Україні - фото 322804
  • Ужгород +16+18
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +12+14
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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