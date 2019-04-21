Прогноз погоди на 21 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 21 квітня, в Україні

21 квітня в Україні втримається тепла та суха погода, незначні дощі можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 квітня, у неділю, майже по всій країні очікується малохмарна та тепла погода. Тільки на заході пройдуть незначні опади у вигляді дощів. Середня температура повітря складе +12+14, вітер слабкий до 5-10 м/с.

У Києві 21 квітня, у Вербну неділю, серйозних опадів не прогнозується, а повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +13+15

Одеса +12+14

Херсон +12+14

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +12+14

Дніпро +13+15

Запоріжжя +13+15

Донецьк +11+13

Луганськ +12+14

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