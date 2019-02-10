Прогноз погоди на 10 лютого в Україні

Погода на сьогодні, 10 лютого, в Україні

10 лютого в Україні прогнозується суха та сонячна погода, а місцями можлива ожеледиця.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 лютого, у неділю, в країні не очікується різкої зміни погоди. Температура повітря вдень складе до 0+5, а на у західних областей навіть близько +8. Однак на дорогах на сході, півночі та у центрі попереджають про ожеледицю.

У Києві 10 лютого температура повітря прогріється до +1+3, без опадів, а вітер посилиться до 5-10 м/с

Прогноз погоди на 10 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +5+7

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +3+5

Хмельницький +4+6

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків 0+2

Дніпро+2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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