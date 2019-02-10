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Прогноз погоди на 10 лютого в Україні

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Погода на сьогодні, 10 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 10 лютого, в Україні

10 лютого в Україні прогнозується суха та сонячна погода, а місцями можлива ожеледиця.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 лютого, у неділю, в країні не очікується різкої зміни погоди. Температура повітря вдень складе до 0+5, а на у західних областей навіть близько +8. Однак на дорогах на сході, півночі та у центрі попереджають про ожеледицю.

У Києві 10 лютого температура повітря прогріється до +1+3, без опадів, а вітер посилиться до 5-10 м/с

Прогноз погоди на 10 лютого у містах України:

Прогноз погоди на 10 лютого в Україні - фото 306571
  • Ужгород +4+6
  • Львів +5+7
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків 0+2
  • Дніпро+2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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