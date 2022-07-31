Прогноз погоди на 1 серпня: синоптик попередила про дощі в Україні

1 серпня розпочнеться неоднорідними дощами всією територією України. Хаотичні опади все ж триватимуть недовго. Детальний прогноз погоди на день читайте далі.

1 серпня, у понеділок, вночі очікуйте короткочасні дощі у західних областях (окрім Львівщини), які подекуди будуть на півдні та у центрі України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на півночі, сході України, Черкащині, Полтавщині вночі буде сухо.

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Протягом дня 1 серпня стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. На Житомирщині та Вінниччині температура повітря буде більш комфортною, +22+26 градусів. А в західних областях очікується найнижча температура повітря, +18+22 градуси, у Карпатах подекуди +12+17 градусів.

Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів. А ось ввечері 1-го серпня на заході прояснить, опади повністю припиняться, а на решті території України якраз домінуватиме волога погода з дощами та грозами, – додала вона.

У Києві 1 серпня буде спекотна погода, вдень до +30 градусів. Більша частина доби в столиці буде сухою, а ось у переддень вночі до Києва наблизиться атмосферний фронт і пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 1 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Кропивницький +28+30

Миколаїв +28+30

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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