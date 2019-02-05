Прогноз погоди 5 лютого в Україні

Погода на сьогодні 5 лютого в Україні

5 лютого в Україні очікується поступове зниження температури, а також незначні опади у вигляді мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 лютого, у вівторок, в країну прийде нетривале похолодання, яке посилюватиметься до кінця тижня. Середня температура повітря вдень складе +1+3, а на півночі, Івано-Франківську та Ужгороді можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу.

У Києві 5 лютого прогнозується волога погода з мокрим снігом, а також до +1+3.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця +1+3

Хмельницький +1+3

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси +1+3

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +7+7

Полтава +1+3

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +3+5

Запоріжжя +5+2

Донецьк +2+4

Луганськ 0+2

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