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Прогноз погоди 5 лютого в Україні

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Погода на сьогодні 5 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 5 лютого в Україні

5 лютого в Україні очікується поступове зниження температури, а також незначні опади у вигляді мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 лютого, у вівторок, в країну прийде нетривале похолодання, яке посилюватиметься до кінця тижня. Середня температура повітря вдень складе +1+3, а на півночі, Івано-Франківську та Ужгороді можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу.

У Києві 5 лютого прогнозується волога погода з мокрим снігом, а також до +1+3.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Прогноз погоди 5 лютого в Україні - фото 305545
  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +1+3
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +6+8
  • Херсон +7+7
  • Полтава +1+3
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +5+2
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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