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Прогноз погоди 3 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 3 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 3 квітня, в Україні

3 квітня погода в Україні відзначиться похолоданням, посиленням вітру та навіть опадами у вигляді дощу зі снігом у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 квітня, у середу, майже по всій Україні втримається суха та прохолодна погода. Лише на сході очікуються дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря вдень складе до +7+9, однак посилиться вітер.

У Києві 3 квітня вдень без опадів, до +8+10, вітер північно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 3 квітня у містах України:

Прогноз погоди 3 квітня в Україні - фото 318419
  • Ужгород +13+15
  • Львів +10+12
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +9+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Полтава +7+9
  • Суми +7+9
  • Харків +4+6
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +5+11
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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