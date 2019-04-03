Прогноз погоди 3 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 3 квітня, в Україні

3 квітня погода в Україні відзначиться похолоданням, посиленням вітру та навіть опадами у вигляді дощу зі снігом у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 квітня, у середу, майже по всій Україні втримається суха та прохолодна погода. Лише на сході очікуються дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря вдень складе до +7+9, однак посилиться вітер.

У Києві 3 квітня вдень без опадів, до +8+10, вітер північно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 3 квітня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +10+12

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +9+12

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +9+11

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +8+10

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +8+10

Полтава +7+9

Суми +7+9

Харків +4+6

Дніпро +8+10

Запоріжжя +7+9

Донецьк +5+11

Луганськ +4+6

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