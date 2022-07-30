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Прогноз на 31 липня: синоптик попередила про погіршення погоди

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Прогноз погоди на 31 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 31 липня 2022 в Україні / Luca Bravo on Unsplash

31 липня циклон принесе у кілька областей України серйозні зливи з градом і штормовим вітром. Детальний прогноз погоди на день читайте далі.

31 липня, у неділю, через циклон Frieda у західних областях очікуються сильні дощі з грозами, місцями зі шквалами та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у Карпатах така негода буде дуже небезпечною, оскільки підійметься рівень води у річках та можливе затоплення територій поблизу.

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Більша частина території України, навпаки, в неділю належатиме зоні впливу антициклону, тому переважатиме в більшості областей суха погода. Спека домінуватиме, впродовж дня передбачається +27+31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (окрім Вінниччини) очікується +29+33 градуси. А ось у Західній Україні відчутно посвіжіє: там 31-го липня похолоднішає до +19+23 градусів. У Києві неділя буде сухою, сонячною та спекотною, до +30 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Прогноз на 31 липня: синоптик попередила про погіршення погоди - фото 510575
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +28+30
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +27+29
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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