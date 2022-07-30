Прогноз на 31 липня: синоптик попередила про погіршення погоди

31 липня циклон принесе у кілька областей України серйозні зливи з градом і штормовим вітром. Детальний прогноз погоди на день читайте далі.

31 липня, у неділю, через циклон Frieda у західних областях очікуються сильні дощі з грозами, місцями зі шквалами та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у Карпатах така негода буде дуже небезпечною, оскільки підійметься рівень води у річках та можливе затоплення територій поблизу.

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Більша частина території України, навпаки, в неділю належатиме зоні впливу антициклону, тому переважатиме в більшості областей суха погода. Спека домінуватиме, впродовж дня передбачається +27+31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (окрім Вінниччини) очікується +29+33 градуси. А ось у Західній Україні відчутно посвіжіє: там 31-го липня похолоднішає до +19+23 градусів. У Києві неділя буде сухою, сонячною та спекотною, до +30 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +27+29

Хмельницький +21+23

Житомир +26+28

Чернігів +27+29

Черкаси +28+30

Кропивницький +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +27+29

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +31+33

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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