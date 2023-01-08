Прогноз 9 січня в Україні – синоптикиня розповіла, яка погода буде у понеділок

9 січня в Україні буде контрастна погода у порівнянні різних областей – з опадами, сильним вітром та зниженням температури. Детальніший прогноз читайте далі.

8 січня, у понедліок, в Україні очікується значна температурна амплітуда. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині до денних +5+9 градусів у західних областях.

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Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на Лівобережжі -12-18 градусів, на заході України близько нуля. Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях, +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла. Особливий нюанс завтрашньої доби – сильний вітер! Південно-східний вітер досягатиме штормових 15-22 метрів за секунду. Дуже, дуже обережно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під деревами, конструкціями, закутуйтесь щільніше. Сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ ймовірний у західних областях, на решті території України – без істотних опадів", – додала вона.

У Києві 9 січня пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі в столиці до -7 градусів, вдень потепліє до відлиги.

З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління.

Прогноз погоди на 9 січня по містах України:

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