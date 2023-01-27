Прогноз 28 січня в Україні – якою буде погода у ці вихідні

'28 січня Україною ширитиметься циклон, тому погода буде досить неоднорідна й у кожної області будуть свої опади та температурний режим. Детальніший прогноз читайте далі.

28 січня, у суботу, в Україні циклон, на ім'я Jan, крутитиметься над Кримом і закидатиме мокрого снігу та дощу на південну частину України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у неділю циклон зсунеться на Приазов'я і тому опади поширяться ще й на східні області та на частину Дніпровщина.

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На решті території України вихідними з явищ – хіба що тумани, тобто, без істотних опадів. Температура повітря у нічні години буде з "мінусами", очікується 2-7 градусів морозу, впродовж дня стовпчики термометрів вештатимуться переважно поблизу нуля. У Києві 28-29 січня серйозні опади малоймовірні. Вночі -2-5 градусів, у денні години передбачається від 2 градусів морозу до 1 тепла. На дорогах слизько. З 30 січня, з понеділка, поступово побільшає опадів, зайдуть атмосферні фронти з заходу, північного заходу Європи. Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, буде красиво, хоч якось опади переб'ють іншою картинкою цю надокучливу сіру щільну хмарність, проте ситуація на дорогах ускладниться. Водії, обережно!", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 січня по містах України:

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