Прогноз 27 січня в Україні – якою буде погода у п'ятницю

'27 січня на українців очікує м'яка зимова погода – здебільшого без опадів та маленькою мінусовою температурою. Детальніший прогноз читайте далі.

27 січня, у п'ятницю, в Україні очікується -3-8 градусів, а на сході України -6-12 градусів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у денні години 27 січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1+4 градусів, в Криму до +4+9 градусів.

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Опади в п'ятницю якісь серйозні малоймовірні, хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг. У Києві 27 січня подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок. На дорогах ожеледиця, обережно ставайте в четверту та п'яту балетні позиції для фото, не послизніться. Найближчої ночі в столиці -3-5 градусів, вдень у п'ятницю 0+2 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 січня по містах України:

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