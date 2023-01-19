Прогноз 19 січня в Україні – яка буде погода на Водохреще

19 січня в Україні ще триматиметься плюсова температура, проте далі тепло піде на спад. Детальніший прогноз читайте далі.

19 січня, у четвер, в більшості областей України ще втримається дуже тепла, проте вітряна, погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер ще залишається рвучким, часом зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду.

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Впродовж дня на Водохреще температура повітря становитиме +7+12 градусів, у південній частині +12+18 градусів. Але в західних областях вже почнеться похолодання, там завтра стовпчики термометрів показуватимуть +3+6 градусів. Тернопільщина, Хмельниччина та Чернівецька область ще побудуть теплішими. Дощ з переходом у мокрий сніг (через похолодання) очікується в західній частині України. На решті території опади завтра малоймовірні. У Києві на Водохреще очікується тепла, до +8+10 градусів, вітряна погода. Істотних опадів не передбачається, – додала вона.

З суботи похолодання охопить більшу частину території України.

Прогноз погоди на 19 січня по містах України:

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