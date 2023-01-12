Прогноз 13 і 14 січня в Україні – ось якою буде погода на Старий Новий рік 2023

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Старий Новий рік та на Василя в Україні цьогоріч очікується зміна погодних умов через черговий циклон. Детальний прогноз на 13-14 січня 2023 читайте далі.

13 січня, у п'ятницю, в Україні по відчуттях буде так звана "європейська" зима. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опадів практично не буде, проте вологість очікуйте підвищену, через що зависатимуть тумани.

І ще: Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі "плюси". Очікується завтра-післязавтра вдень від 1 морозу до 3 тепла, на північному сході до 3 морозу, в західних областях 3-8 градусів тепла. Ожеледиця – залишається. У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14 січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять. Слизькі дороги, тротуари, а через потепління побільшає проталин і калюж, перестрибуйте, хто може. 13-14 січня у нічні години передбачається -3-6 градусів, у денні в столиці буде близько нуля", – додала вона.

Отже, поки що очікуємо підйом стовпчиків термометрів вгору, пік потепління – на Водохреще, наступне похолодання, орієнтовно, з 23-24 січня.

Прогноз погоди на 13 січня по містах України:

Прогноз погоди на 14 січня по містах України:

Читайте також: Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні