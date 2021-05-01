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Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку

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Таємні бажання - фото 1
Таємні бажання / pinterest

Астрологи підняли завісу таємниці і розсекретили найпотаємніші бажання знаків Зодіаку. У гороскопах про таке не пишуть.

Овен. Овни вважаються сильними і незалежними людьми. Однак, кажуть експерти з зірок, в глибині душі вони мріють про підтримку друзів і коханої людини, пише bornrealist.

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Телець. Тельці лише на перший погляд здаються самовпевненими, однак по факту вони – великі діти. В глибині душі представники цього знака дуже ласі на компліменти.

Близнюки. За словами астрологів, прихованих слабкостей у Близнюків немає. Головний "порок" цього знака – постійні розмови. Вони занадто люблять поговорити.

Раки постійно поглинені однією думкою – як ощасливити всіх. Раки щасливі тільки тоді, коли все добре у їхніх рідних.

Леви не проти уявити, ніби вони багаті, як Крез і знамениті, як Спілберг. Вони переконані, що заслуговують на все найкраще в цьому світі і всі блага світу мають бути складені до їхніх ніг.

Потайки Діви мріють зовсім не про педантичний порядок, як їм приписують, а ні більше, ні менше: про нові світи, які вони створять самі.

Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку - фото 457636

Терези вкрай категоричні люди. Вони таємно мріють про те, щоб все було чітко і згідно з інструкцією. І так у всьому: в роботі, в коханні, в дружбі, кажуть астрологи.

Скорпіон. Скорпіонів називають майстрами плетіння інтриг і пліток. Астрологи кажуть, що представники цього знака люблять зіштовхувати людей лобами і спостерігати, що з цього вийде.

Стрілець. Якщо Стрілець посів друге місце, а не перше, він вважає, що його життя скінчилося. Вони мріють завжди і в усьому бути першими.

Козероги марять про неприступні фортеці, в яких вони зможуть сховатися від усього світу в оточенні лише найближчих людей. Ще вони дуже хотіли б читати чужі думки.

Водолії таємно мріють осягнути всі загадки Всесвіту і стати просвітленими. А вголос говорять, що хочуть стати успішними бізнесменами.

Риби потайки мріють про кохання, велике і світле. Цей знак як ніхто інший вміє любити. щиро і віддано. Вони не забивають голову всякою нісенітницею, а думають тільки про те, як зробити так, щоб любові в житті стало ще більше.

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