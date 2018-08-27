Про що можуть свідчити глибокі зморшки на лобі

Глибокі зморшки на лобі можуть бути ознакою слабкого здоров'я, а не тільки старості. Вчені вперше пов'язали зморшки з серцево-судинними показниками.

На щорічній конференції Європейської спільноти кардіології в Мюнхені були представлені результати дослідження, автори якого дійшли висновку про те, що глибокі зморшки на лобі можуть бути ранньою ознакою проблем з серцем.

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Зокрема, автори дослідження довели, що власники найбільшої кількості глибоких зморщок на лобі, які не дуже типові в їхньому віці, мають підвищений ризик смерті від хвороб серця. Вчені пов'язують зморшки з атеросклерозом – патологічним процесом затвердіння артерій через скупчення всередині бляшок. Атеросклероз є найважливішим фактором інфарктів та інших проблем з серцем і судинами.

Глибокі зморшки можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям / kozha-lica

Крім того, зміни в рівні білка колагену, який забезпечує життя таким структурам, як волосся, нігті і шкіра, укупі з окислювальним стресом грають роль, як у розвитку атеросклерозу, так і в формуванні глибоких зморщок.

Дослідження передбачає, що крихітні кровоносні судини на лобі можуть бути більш чутливі до формування бляшок, а це значить, що зморшки слід вважати ознакою судинного старіння.

Дослідники проаналізували групу з 3200 працюючих людей, які у цілому є здоровими, вік яких становив 32, 42, 52 і 62 роки. У всіх оцінювали кількість та глибину зморщок на лобі. Потім за всіма спостерігали протягом 20 років, і за цей період 233 особи померли з різних причин. Зіставлення смертності та кількості зморщок виявило прямий зв'язок між цими двома показниками, коли питання стосувалося смерті від хвороб серця.

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