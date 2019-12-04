На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки
-
- 1053
4 грудня християни відзначають важливе релігійне свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також цей день називають Третя Пречиста. Підготували для вас привітання зі святом – обирайте та надсилайте рідним та знайомим!
У цей день потрібно молитися та просити Боже благословення для дітей. Мета Богородичних свят полягає у тому, щоб віряни переконалися у величі та святості Пречистої Діви Марії. Вона зіграла важливу роль у відкупленні. Свято Введення у храм згадує дитинство Пресвятої Богоматері.
І ще: День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць
Вірші з побажаннями на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці
***
Введення Пречистої у Храм.
Розступились люди і століття.
Йде Вона – взірець і приклад нам –
Палестинська Дівчинка трилітня.
Вже окреслена в цій юній чистоті
Місія жертовності і болю,
Що стражданням на Голгофському Хресті
Випаде на Материнську Її долю.
Вона йде – маленька і Свята,
Щоб знайти велику ласку в Бога:
Стати Богоматір’ю Христа
І Заступницею скривджених і вбогих.
Нині, як і в той далекий час,
Божий Храм осанною світліє:
В ореолі святості до нас
Йде маленька Дівчинка Марія.
Білокрилі ангели мовчать,
І собор душі благоговіє,
На обличчях – радості печать:
Йде Пречиста, йде Свята Марія…
***
У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!
***
Сьогодні православний люд
Відзначає день великий.
В храм з Введенням вітаю
Пресвятої Богородиці.
Побажаю міцної віри,
Сили духу не втрачати
І молитвою чесною, вірною
Душу завжди очищати.
***
Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!
***
Богородиця Пресвята
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!
Привітання у прозі з нагоди свята Пресвятої Богородиці
***
Дорогі батьки, сьогоднішнє свято Введення Пречистої Діви Марії до Єрусалимського храму заохочує всіх нас привести своїх дітей до наших церков, щоб вони там навчились слухати Божий голос – голос своєї совісті, любити добро і правду, співчувати та приходити на допомогу ближнім. Отже, зробимо все для того, щоб стати тим вибраним інструментом у Божих руках, і тоді, надіюся, через нас Господь зможе допомогти їм знайти свою дорогу до Божого храму і знайти в ньому свій рідний дім.
***
Вітаємо зі святом Пресвятої Богородиці. Божа Матір постійно молиться за нас і ми віримо, що Вона й сьогодні разом із нами молиться Богу. Завжди, коли ми прибуваємо у Божий храм, щоби скласти Пресвятій Богородиці найсердечніші та найчистіші молитви, ми віримо, що вони за молитвами Пречистої доходять до небес і дають нам необхідну допомогу на подальші труди та подвиги у цьому земному житті. Помолимося й нині, щоби Пресвята Богородиця допомогла нам достойно нести свій хрест та дала силу й допомогу звершувати свій порятунок.
***
У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.
***
У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри та великої надії, чесності та вірності, розсудливості та доброти сердець.
***
Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи та тривоги забудуться!
Картинки зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці
До теми: Привітання з Днем ангела МАРІЇ: вірші, проза й смс на іменини
-
12:13Чудова влучність: жаба-геймер стала зіркою Twitter
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
11:17Що варто додавати до кави у холодну пору року
-
10:58Геніально чи тупо: пранк з поліцейською здивував мережу
-
10:10Картинки з Днем ангела Марії 2019: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
09:35Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки
-
09:16Як уникнути похмілля: поради дієтолога
-
08:57В Токіо з'явився незвичайний офіс, де б хотів працювати кожен (фото)
-
08:30Модель Ельза Хоск у відвертій сукні на голе тіло розбурхала Instagram
-
08:05Привітання з Днем ангела МАРІЇ: вірші, проза й смс на іменини 2019
-
07:55Тіна Кароль завела мережу пристрасним знімком без одягу
-
07:32Як не вбити у мороз турбований мотор авто
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
-
07:00День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць
- 03 грудня
-
21:52Найпоширеніші причини раптового головного болю
-
21:30Папік 3, 4 серія: дивитись онлайн комедійний серіал від Кварталу
-
21:24Бред Пітт розплакався вперше за 20 років
-
21:104 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Кохання: Побічний ефект 3, 4 серія – дивитись онлайн фінал серіалу
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
20:19Xiaomi готує крутий флагманський смартфон: чим здивує новинка
-
19:55Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram
-
08:15Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз
- 02 грудня
-
22:34Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року
-
20:44ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг
-
18:01Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
-
15:05Погода на зиму 2019 – 2020: прогноз, яка буде зима в Україні
-
12:15ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
-
07:16Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг
- 01 грудня
-
20:21Як впливає на здоров'я відмова від вечері
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії
-
08:16Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер
- 30 листопада
-
20:50Життя цих знаків Зодіаку суттєво покращиться до кінця року
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою