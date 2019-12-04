Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки

4 грудня християни відзначають важливе релігійне свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також цей день називають Третя Пречиста. Підготували для вас привітання зі святом – обирайте та надсилайте рідним та знайомим!

У цей день потрібно молитися та просити Боже благословення для дітей. Мета Богородичних свят полягає у тому, щоб віряни переконалися у величі та святості Пречистої Діви Марії. Вона зіграла важливу роль у відкупленні. Свято Введення у храм згадує дитинство Пресвятої Богоматері.

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Вірші з побажаннями на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

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Введення Пречистої у Храм.

Розступились люди і століття.

Йде Вона – взірець і приклад нам –

Палестинська Дівчинка трилітня.

Вже окреслена в цій юній чистоті

Місія жертовності і болю,

Що стражданням на Голгофському Хресті

Випаде на Материнську Її долю.

Вона йде – маленька і Свята,

Щоб знайти велику ласку в Бога:

Стати Богоматір’ю Христа

І Заступницею скривджених і вбогих.

Нині, як і в той далекий час,

Божий Храм осанною світліє:

В ореолі святості до нас

Йде маленька Дівчинка Марія.

Білокрилі ангели мовчать,

І собор душі благоговіє,

На обличчях – радості печать:

Йде Пречиста, йде Свята Марія…

***

У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

***

Сьогодні православний люд

Відзначає день великий.

В храм з Введенням вітаю

Пресвятої Богородиці.

Побажаю міцної віри,

Сили духу не втрачати

І молитвою чесною, вірною

Душу завжди очищати.

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе знайшла,

Стала Богородицею нашої Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,

Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,

І нехай вас Богородиця від горя боронить,

Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

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Богородиця Пресвята

В цей день була введена в храм!

Від душі я сьогодні бажаю,

У світле свято, щастя усім вам!

Нехай ведучі у храм ступені

Вас до достатку з добром приведуть!

Нехай Марія подарує смирення,

І всі проблеми з життя підуть!

Привітання у прозі з нагоди свята Пресвятої Богородиці

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Дорогі батьки, сьогоднішнє свято Введення Пречистої Діви Марії до Єрусалимського храму заохочує всіх нас привести своїх дітей до наших церков, щоб вони там навчились слухати Божий голос – голос своєї совісті, любити добро і правду, співчувати та приходити на допомогу ближнім. Отже, зробимо все для того, щоб стати тим вибраним інструментом у Божих руках, і тоді, надіюся, через нас Господь зможе допомогти їм знайти свою дорогу до Божого храму і знайти в ньому свій рідний дім.

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Вітаємо зі святом Пресвятої Богородиці. Божа Матір постійно молиться за нас і ми віримо, що Вона й сьогодні разом із нами молиться Богу. Завжди, коли ми прибуваємо у Божий храм, щоби скласти Пресвятій Богородиці найсердечніші та найчистіші молитви, ми віримо, що вони за молитвами Пречистої доходять до небес і дають нам необхідну допомогу на подальші труди та подвиги у цьому земному житті. Помолимося й нині, щоби Пресвята Богородиця допомогла нам достойно нести свій хрест та дала силу й допомогу звершувати свій порятунок.

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У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.

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У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри та великої надії, чесності та вірності, розсудливості та доброти сердець.

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Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи та тривоги забудуться!

Картинки зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці

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