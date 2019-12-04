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Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки

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свято Введення у храм Пресвятої Богородиці - фото 1
свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

4 грудня християни відзначають важливе релігійне свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також цей день називають Третя Пречиста. Підготували для вас привітання зі святом – обирайте та надсилайте рідним та знайомим!

У цей день потрібно молитися та просити Боже благословення для дітей. Мета Богородичних свят полягає у тому, щоб віряни переконалися у величі та святості Пречистої Діви Марії. Вона зіграла важливу роль у відкупленні. Свято Введення у храм згадує дитинство Пресвятої Богоматері.

І ще: День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць

Вірші з побажаннями на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

***

Введення Пречистої у Храм.
Розступились люди і століття.
Йде Вона – взірець і приклад нам –
Палестинська Дівчинка трилітня.
Вже окреслена в цій юній чистоті
Місія жертовності і болю,
Що стражданням на Голгофському Хресті
Випаде на Материнську Її долю.
Вона йде – маленька і Свята,
Щоб знайти велику ласку в Бога:
Стати Богоматір’ю Христа
І Заступницею скривджених і вбогих.
Нині, як і в той далекий час,
Божий Храм осанною світліє:
В ореолі святості до нас
Йде маленька Дівчинка Марія.
Білокрилі ангели мовчать,
І собор душі благоговіє,
На обличчях – радості печать:
Йде Пречиста, йде Свята Марія…

***

У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!

***

Сьогодні православний люд
Відзначає день великий.
В храм з Введенням вітаю
Пресвятої Богородиці.
Побажаю міцної віри,
Сили духу не втрачати
І молитвою чесною, вірною
Душу завжди очищати.

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

***

Богородиця Пресвята
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!

Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки - фото 372104

Привітання у прозі з нагоди свята Пресвятої Богородиці

***

Дорогі батьки, сьогоднішнє свято Введення Пречистої Діви Марії до Єрусалимського храму заохочує всіх нас привести своїх дітей до наших церков, щоб вони там навчились слухати Божий голос – голос своєї совісті, любити добро і правду, співчувати та приходити на допомогу ближнім. Отже, зробимо все для того, щоб стати тим вибраним інструментом у Божих руках, і тоді, надіюся, через нас Господь зможе допомогти їм знайти свою дорогу до Божого храму і знайти в ньому свій рідний дім.

***

Вітаємо зі святом Пресвятої Богородиці. Божа Матір постійно молиться за нас і ми віримо, що Вона й сьогодні разом із нами молиться Богу. Завжди, коли ми прибуваємо у Божий храм, щоби скласти Пресвятій Богородиці найсердечніші та найчистіші молитви, ми віримо, що вони за молитвами Пречистої доходять до небес і дають нам необхідну допомогу на подальші труди та подвиги у цьому земному житті. Помолимося й нині, щоби Пресвята Богородиця допомогла нам достойно нести свій хрест та дала силу й допомогу звершувати свій порятунок.

***

У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.

***

У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри та великої надії, чесності та вірності, розсудливості та доброти сердець.

***

Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи та тривоги забудуться!

Картинки зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці

Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки - фото 372101
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Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки - фото 372102
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Привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці: вірші, проза і картинки - фото 372103
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До теми: Привітання з Днем ангела МАРІЇ: вірші, проза й смс на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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