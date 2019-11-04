На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем залізничника 2019 у прозі, віршах та картинках
-
- 84
Привітання у День залізничника українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для тих, хто працює на залізниці.
Гарні привітання працівниками залізниці на українській мові – чудова ідея, яка сподобається усім в їх професійне свято. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші знайомі на рідні заслуговують на гарні вітання з нагоди Дня залізничника. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання прозою і своїми словами
- Прикольні смс вітання подрузі
- Поздоровлення у віршах
- Вітальні картинки і листівки
Привітання з Днем залізничника в прозі
***
Шановні працівники залізниці! Дякую вам за вашу важку роботу, яку ви сумлінно виконуєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і відмінного самопочуття. Любові вам, щастя, простих людських радощів, які прикрашають життєвий шлях, роблячи його ще більш приємним. Нехай ваша праця приносить вам якомога більше позитивних емоцій і цікавих моментів.
***
Від щирого серця вітаємо з днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплива довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії та в доброму здоров'ї! Нехай все у вас виходить!
***
Вітаю з днем залізничника і від душі бажаю веселою життя з залізним правилом: залишатися завжди щасливою людиною, по якій би дорозі не доводилося йти. Бажаю, щоб всі шляхи вели до успіху, щоб у твоєму потязі завжди були склади любові, натхнення й удачі.
***
Нехай твоє життя буде блискучим, як рейки. Нехай успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Йди до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності, проносяться повз, як пейзажі за вікном потяга. Бажаю добробуту і кар'єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила тільки радість. З Днем працівників залізниці!
***
Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи та стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, добробуту і всього найкращого!
Прикольні СМС вітання на День залізничника
***
Рейки в далечінь втікають,
Мірний коліс перестук,
Коли провідник відпочиває?
Завжди тут як тут на посту!
Спасибі вам, добрі люди,
Фанати залізниць,
Удача хай супутницею буде,
І щастя зійде на поріг!
***
Для провідника
Вітаю з Днем залізничника чудових провідників, добрих вожатих гарного настрою і щасливої дороги. Бажаю, щоб у кожній дорозі супроводжували вас душевні бесіди та цікаві люди, щоб склад життя включав вагони щастя і любові.
***
Для машиніста
У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів в будь-якій справі!
***
З Днем залізничника! Бажаю, щоб колеса долі стукали по рейках удачі по вірному курсу щастя, а стрілки переводили на успіх та любов.
***
Мірно стукають колеса,
У купе горить нічник,
Дивишся ти на зірки та небо,
Хто у вагоні головний? Провідник!
Сьогодні тебе вітаю,
Ти частина залізних доріг,
Спокійної роботи бажаю,
Без пригод і тривог!
Вітальні вірші до Дня залізничника
***
Гудок колись паровозний
Будив наш дрімавший вокзал,
Тепер уже електровози,
Довгенний тягнеться состав!
За всім цим складним організмом
Вартує надійна людина -
Шановний наш залізничник,
Здоровий і славний будь нині!
***
Героїзм твій не зрозуміти ворогу,
Але під стук коліс в долю проникли:
Нас несеш крізь дощ, заметіль, тайгу,
Машиніст, шляховик, провідник ти!
Щасливі нехай будуть ваші дні,
А досади й образи – дрібні,
Вам горять зелені вогні,
І на вас не переводять стрілки!
***
Потяги й паровози –
Ваша головна любов,
У спеку й в дощ, в заметіль, в морози
Ви їдете до нас знову і знов.
І незважаючи на всі напасті
Приходять ваші поїзда,
За все за це просто щастя
Ми вам бажаємо як завжди!
Щоб розклад вірним був і вдома,
На вас чекала вся родина,
Щоб ви не почували втоми
А пасажири вас любили!
***
Поспішають не кілометри – роки,
Звуть не станції, а справи.
І від заходу до сходу
Дорога Життям пролягає.
І від заходу до сходу часто
Не злічити неповторних віражів.
Лети, мій поїзд, в далечінь крилато
Без зволікань і перешкод.
***
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
Картинки та листівки для залізничника з професійним святом
Тут більше: Найкращі картинки і прикольні відкритки для іменинниць
-
15:33В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:52Так виглядає відчай: чоловік з невдалим гримом став зіркою мережі
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
14:17Три поради, які покращать ваші стосунки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:52Гарячі крихітки: Ірина Шейк і Стелла Максвелл похизувались формами
-
13:31Boeing 747 у свій останній рейс намалював себе в небі: неймовірне відео
-
13:15Зіркове життя Папи Римського: трейлер серіалу "Новий папа" з Джудом Лоу
-
12:44Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга
-
12:30Вагон Укрзалізниці з грибами розбурхав мережу: фотофакт
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
11:57У Чорнобильській зоні встановили туристичний рекорд: з яких країн їдуть найбільше
-
11:41Привітання з Днем залізничника 2019 у прозі, віршах та картинках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:29Між нами був роман: Могилевська і Яма повернулись на паркет Танців з зірками
-
11:16TAYANNA – До мами: слухайте новий ліричний хіт
-
10:55Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах
-
10:34Рятувальники попередили про погіршення погоди
-
10:15Apple позбавить інтернету старі моделі iPhone
-
09:53Ці ранкові звички допомагають схуднути
-
09:31Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби
-
09:17Сексуальна барбі: Демі Роуз розбурхала фанів гарячими фото
-
08:56Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 11 випуск шоу
-
08:29Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
- 01 листопада
-
22:23Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
19:45Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну
-
18:00Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
-
14:27До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
-
12:00ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
-
11:16Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку