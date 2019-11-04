Привітання з Днем залізничника 2019 у прозі, віршах та картинках

Привітання у День залізничника українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для тих, хто працює на залізниці.

Гарні привітання працівниками залізниці на українській мові – чудова ідея, яка сподобається усім в їх професійне свято. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші знайомі на рідні заслуговують на гарні вітання з нагоди Дня залізничника. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:

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Шановні працівники залізниці! Дякую вам за вашу важку роботу, яку ви сумлінно виконуєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і відмінного самопочуття. Любові вам, щастя, простих людських радощів, які прикрашають життєвий шлях, роблячи його ще більш приємним. Нехай ваша праця приносить вам якомога більше позитивних емоцій і цікавих моментів.

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Від щирого серця вітаємо з днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплива довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії та в доброму здоров'ї! Нехай все у вас виходить!

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Вітаю з днем залізничника і від душі бажаю веселою життя з залізним правилом: залишатися завжди щасливою людиною, по якій би дорозі не доводилося йти. Бажаю, щоб всі шляхи вели до успіху, щоб у твоєму потязі завжди були склади любові, натхнення й удачі.

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Нехай твоє життя буде блискучим, як рейки. Нехай успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Йди до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності, проносяться повз, як пейзажі за вікном потяга. Бажаю добробуту і кар'єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила тільки радість. З Днем працівників залізниці!

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Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи та стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, добробуту і всього найкращого!

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Рейки в далечінь втікають,

Мірний коліс перестук,

Коли провідник відпочиває?

Завжди тут як тут на посту!

Спасибі вам, добрі люди,

Фанати залізниць,

Удача хай супутницею буде,

І щастя зійде на поріг!

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Для провідника

Вітаю з Днем залізничника чудових провідників, добрих вожатих гарного настрою і щасливої дороги. Бажаю, щоб у кожній дорозі супроводжували вас душевні бесіди та цікаві люди, щоб склад життя включав вагони щастя і любові.

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Для машиніста

У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів в будь-якій справі!

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З Днем залізничника! Бажаю, щоб колеса долі стукали по рейках удачі по вірному курсу щастя, а стрілки переводили на успіх та любов.

***

Мірно стукають колеса,

У купе горить нічник,

Дивишся ти на зірки та небо,

Хто у вагоні головний? Провідник!

Сьогодні тебе вітаю,

Ти частина залізних доріг,

Спокійної роботи бажаю,

Без пригод і тривог!

***

Гудок колись паровозний

Будив наш дрімавший вокзал,

Тепер уже електровози,

Довгенний тягнеться состав!

За всім цим складним організмом

Вартує надійна людина -

Шановний наш залізничник,

Здоровий і славний будь нині!

***

Героїзм твій не зрозуміти ворогу,

Але під стук коліс в долю проникли:

Нас несеш крізь дощ, заметіль, тайгу,

Машиніст, шляховик, провідник ти!

Щасливі нехай будуть ваші дні,

А досади й образи – дрібні,

Вам горять зелені вогні,

І на вас не переводять стрілки!

***

Потяги й паровози –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, в заметіль, в морози

Ви їдете до нас знову і знов.

І незважаючи на всі напасті

Приходять ваші поїзда,

За все за це просто щастя

Ми вам бажаємо як завжди!

Щоб розклад вірним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!

***

Поспішають не кілометри – роки,

Звуть не станції, а справи.

І від заходу до сходу

Дорога Життям пролягає.

І від заходу до сходу часто

Не злічити неповторних віражів.

Лети, мій поїзд, в далечінь крилато

Без зволікань і перешкод.

***

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.

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