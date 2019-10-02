Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською

Красиві привітання з Днем вчителя потішать педагогів у їхнє професійне свято. Зібрали для вас оригінальні побажання у прозі, смс та віршах, а також прикольні вітання, якими можна поздоровити наставників.

З Днем вчителя освітян вітають не тільки учні, а й їхні батьки, щоб висловити свою подяку за сумлінну працю та навчання дітей. Звісно, з професійним святом один одного поздоровляють і самі педагоги, передаючи щирі побажання колегам.

До вашої уваги найкращі привітання на День учителя 2019! Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібно розділу:

Від учнів

Вчителям

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

***

Без природничих наук

Ніяк нам не прожити,

Тож хімію та біологію

Ми обіцяєм вчити.

Історія та географія

Відкриває нам світи,

І цим допомагає

Впевнено по життю іти.

Усі знання одержані важливі –

Вони згодяться потім на Землі.

За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,

Спасибі, дорогі учителі.

За ласку Вашу, чуйність і турботу,

За те, що підняли нас на крилі,

За повсякденну, кропітку роботу

Спасибі, дорогі учителі.

Вчительці

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Беззахисні, розгублені, маленькі

Колись уперше ми прийшли до школи

Ви нас зустріли, наче рідна ненька,

І ми Вас не забудемо ніколи!

Ви стільки діточок добром зігріли

Пораду дали, вислухавши вчасно

Від бід, нещасть зуміли захистити,

Забувши про турботи власні.

Ви нас навчали грамоти, науки,

Як стати чесною, порядною людиною

І шанувати власную родину,

Любити край свій, рідну Батьківщину!

Моя учителько, привітна, мила, щира,

Турботлива, уважна, принципова,

Великодушна, лагідна та справедлива

Вас називають – вчителька від Бога!

Учителю

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Учителю наш! На життєвій дорозі

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає уже на порозі,

Хай всі починання у добрий лиш час.

В день вчителя ми вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо вам,

Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,

Знання ви і серце даруєте нам!

***

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас научили ви,

Нас ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали сили.

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш — найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

Першій вчительці

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

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Від батьків

Шановні вчителі!

Ви даруєте дітям частинку душі,

Допомогти ви завжди їм готові,

Для вас – теплота цих радісних рядків

І щирість кожного слова:

Нехай допомагає удача у всьому,

Нехай життя буде сонцем зігріте.

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров'я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладеньким,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

***

Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,

А ті, що були – радісно зітре!

Зміцнить здоров'я, від проблем позбавить,

І щастя Вам надовго принесе!

Ви поруч із дітьми щоднини

Долали знань людських глибини,

Вели за руку через терни

До професійних до зірок!

Нехай Вам Бог назад поверне

Те, що давали крок за крок,

Такими ж будьте молодими

Як і сьогодні школярі!

Від колег

Зі святом вітаю,

Натхнення бажаю.

Щоб учнями пишались,

А вони плідно навчались.

Щоб горя не знали,

Біди обминали.

Родина єдналась,

А вчительська кар'єра розвивалась.

***

Шановні друзі, мої любіі!

Бракує найтепліших слів,

Щоб привітати щиро й сутно

Найкращих в світі вчителів!

За зустріч цю і попередні,

За той невигаданий час,

Коли отут безпосередньо

Були ми учнями у вас.

І ми вже стали вчителями,

Але повсюди і щораз,

Як і колись, ми поруч з вами,

І досі учимось у вас.

Ми й досі з вами нерозлучні

На нашій матінці-землі,

Бо не вмирають вчителі,

Допоки є на світі учні!

***

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров'я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи

Змоги дай життю радіти

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні на це свято

Щастя зичим Вам багато.

Хай Вас Бог благословляє

Многих літ Вам побажає.

***

З днем учителя вітаю

Вас, найкращі педагоги.

Вам із учнями бажаю

Вести мудрий діалог.

Щастя вам, здоров’я, сили,

Миру і терпіння,

Вдосконалюйте свої

Вчительські уміння.

Хай робота вам дарує

Радість і натхнення,

Щедрі принесе плоди

Ваше хай навчання!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

***

Хай зарплата вас радує,

Про відпустку нагадує.

Хай мрії збуваються,

Веселі моменти трапляються!

***

У День всесвітній вчителям пошана,

Хай сила ваша буде нездоланна,

Хай люблять, поважають дуже діти,

Дарують вам і усмішки, і квіти!

***

Щоб учні були вдячні,

У навчанні найкращі.

Щоб їхні успіхи вражали,

А ви їм у цьому допомагали!

***

Хай всі промені сонця сяють для вас,

Хай всі квіти Землі на вашу честь розквітають,

Щоб ваш вогник великий ніколи не згас,

А серця нехай втоми не знають!

***

Міцного вам здоров'я, довгих літ,

Не знати горя, бід й печалі,

Щоб кожен день ви відчували злет,

Із усмішкою щоб кожен ранок зустрічали!

***

Хай робота вам дарує

Тільки радість у житті,

Буде хай міцним здоров’я,

Вірою служіть меті.

***

Теплі вітання своїми словами від школярів

***

Вітаємо з Днем вчителя! Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановану працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта — у наших серцях.

***

Вчитель — горде звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені і гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. А ми, учні, будемо старанними, якими можна пишатися. А в родині тільки щастя і затишок запанує. Здоров’я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

Класному керівнику

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Дорогий вчитель, класний керівник! Ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров’я і натхнення!

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Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі і здорові!

Для першої вчительки

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Всесвітній день вчителя – велике свято. Вітаємо! Перша вчителька – це головна людина в житті кожної дитини, в її вихованні, навчанні та розвитку. Нехай людина з покликанням "учитель" завжди буде здоровою і повною сил, щасливою і успішною, оптимістичною і рішучою.

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Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!

Побажання педагогам від батьків прозою

Дорогі педагоги. От і настало ваше свято – День вчителя! Не знайти в цілому світі таких слів, які б змогли повною мірою висловити величезну батьківську подяку вам. Спасибі за те, що сієте в душах наших дітей зерна мудрості і доброти. Нехай цінує вас керівництво, поважають колеги, розуміють учні і дуже люблять рідні та близькі люди!

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Шановні педагоги, дорогі вчителі! Ми довіряємо вам найдорогоцінніше, що у нас є – наших дітей. Ви ведете наші чада крізь нетрі невпізнаного і незнайомого. На цьому шляху ви вчите наших дітей добру і справедливості, допомагаєте їм подолати перешкоди і труднощі, оберігаєте від помилок, дбаєте про дітей і просто їх любите... Ми від усього серця вітаємо вас з вашим професійним днем! Бажаємо в першу чергу терпіння і мудрості, міцного здоров'я та великих творчих успіхів!

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Шановний класний керівник, наставник! Сьогодні Ваш день – День учителя. Ми побажаємо Вам залишатися такою же доброю, чуйною людиною. Коли Ви захоплено розповідаєте, ми слухаємо, відкривши роти. Ви завжди спілкуєтеся з нами, як з особистостями. Ми дуже дорожимо цим. Будьте здорові, бадьорі, енергійні! Нехай Ваш талант оцінять гідно. Успіхів у справах, натхнення, радості!

Вітальні слова колегам

Шановні колеги! За покликом серця ми з вами обрали благородну, потрібну, але дуже відповідальну професійну стезю – педагогічну. Вчити дітей – це не просто наша робота, це стиль життя. Адже ми дбаємо про учнів, як про рідних дочок і синів. Бажаю вам, дорогі колеги, незгасимої енергії, квітучого здоров'я, нових здобутків та перемог!

***

Друзі! Ми багато років вже з вами працюємо пліч-о-пліч. Разом стали якщо не згуртованою командою, то великою родиною. Вся наша життя – це виховання дітей і навчання. Побажаю вам, колеги, бадьорості щоденної, щоб кожен новий день був наповнений щасливими моментами і вдячними посмішками дітей. Кохання без меж і все, що є доброго на світі бажаю вам від усієї душі! Зі святом!

***

Шановні колеги! Дозвольте у наше професійне свято привітати вас від усієї душі! Ми з вами соратники в боротьбі за розум дітей, їх знання, за їх майбутнє в цьому світі. Ми їх наставники і для деяких навіть друзі. Ми даруємо їм надію і допомагаємо розправити крила для великого польоту довжиною в життя. Від щирого серця бажаю стояти до кінця в цій боротьбі, не втрачати терпіння і кожен день з новими силами йти у бій. З Днем Вчителя!

***

Хай у житті вам щастить,

Радість приносить кожна мить,

Щоб велику зарплату ви мали,

На машину відкладали.

Щоби учні вас любили,

Всі уроки гарно вчили.

Щоб найкращий був у вас

Дисциплінований, успішний клас.

***

Вчителю, сьогодні Ваш святковий день!

І ось що ми скажемо: Ви справжній геній.

Адже Ви виганяєте дурість і лінь

З усіх шалапутів без тіні сумнівів.

У Вас на шпаргалки досвідчене око,

Ви гірським орлом на контрольних літаєте.

І Ви в педагогіці - визнаний ас.

Та хоч у свято згляньтеся на нас!

Директору і завучу школи

Завуч і директор,

Як тато і мама,

В школі коханій моїй.

Знаємо всі ми

Важко нести їм

Влади тягар на собі.

Вам співчуваєм,

Щастя бажаєм

На довгі-предовгі роки;

Сили, наснаги, здоров'я й відваги

Зичимо ВАМ залюбки.

***

Директору вклонімося у ноги

В день цей святковий всі ми.

Нас навчали ви всього,

Нас ви зробили людьми.

До землі вклоняємось нині

Вам, директору, з пошаною,

Хоч скроні Ваші вже сиві,

Міцніли ви шкільною славою!

***

Завучу мудрий,

Завучу добрий,

Нас навчили Ви,

Нас Ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали Ви сили.

Вітальна картинка для вчителів

Віршована листівка на день освітян

Поздоровлення від учнів

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