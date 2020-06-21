Привітання з Днем Медика 2020 у прозі: вітання для медиків своїми словами

Привітання з Днем Медика 2020 в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас найкращі побажання для працівників медичної сфери своїми словами, а також кумедні вітання прозою, якими можна поздоровити знайомих медиків.

У День Медика пам'ятайте, що працівники медичної сфери заслуговують на нашу увагу та вдячність. Тож привітайте своїх лікарів та знайомих телефоном своїми словами або ж надішліть їм гарне вітання.

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Ось найкращі побажання до Дня Медика: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

Цей червневий день присвячується всім тим, хто піклується про здоров'я нас та наших рідних. Хочеться привітати їх зі святом і побажати терпіння, мудрості та щастя!

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Для колег

Колеги, я вітаю нас із Днем медика! Бажаю злагодженої роботи, взаємоповаги в колективі, спільних успіхів в боротьбі за здоров'я наших пацієнтів, а також всіх добрих благ в особистому житті кожного з вас. Колеги, будьте здорові, завжди рішучі та впевнені у своїх діях, вірні своїм принципам і невразливі!

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Для медсестри

Чудову медсестру вітаю з Днем медика! Бажаю залишатися милим ангелом в білому халаті та асом крапельниць, уколів і пігулок. Також бажаю менше втоми, більше енергії, менше розчарувань і більше вдалих днів. Будь найщасливішою жінкою і доброю медсестрою!

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Для педіатра

З Днем медика, наш лікар Айболить! Нехай ваші здібності і яскравий талант допомагають лікувати дітей без болю. Нехай ваша фантазія буде безмежною. Нехай від одного дотику гояться збиті коліна і лікті. Здоров'я вам, сил, удачі та добробуту!

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Для стоматолога

З Днем медика, чудовий стоматолог! Бажаю справжнього щастя без протезів, бажаю, щоб тобі все в житті було на смак і по зубах. Ну а, якщо серйозно – заможних тобі клієнтів, прибуткової роботи, відмінної погоди за вікном і вірною удачі в будь-яких справах!

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Для гінеколога

Вітаю з Днем медика людину, в руках якої здоров'я всієї прекрасної статі. Що можна побажати гінекологу? Бажаю не втомлюватися від одноманітності, постійно рухатися вперед до нових перемог і завжди перетворювати свої маленькі мрії в грандіозні феєричні події. Здоров'я, терпіння, гарного настрою та взаємного кохання!

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Для хірурга

Вітаю з Днем медика! Бути хірургом – справа непроста, але ти завжди на висоті! Бажаю, щоб жодного разу не здригнулася рука, щоб ні краплі не було сумнівів в тому, що ти майстер своєї справи та з будь-якими труднощами обов'язково впораєшся. Я бажаю тобі не втрачати професіоналізму і рішучості, бажаю домагатися поставлених цілей і визнання свого таланту. Удачі на операціях, успіхів у трудових буднях і яскравих емоцій щастя в кожному дні календаря!

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З Днем медика! Бажаю, щоб до щасливого життя у тебе не було ніяких протипоказань, щоб і робота, і особисті справи, і все інше було добре, щоб у твій організм завжди надходили вітаміни любові та радості, щоб здоров'я твоє і твоїх пацієнтів було міцним, як якісний медичний спирт!

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Сердечно вітаю з днем ​​медика! Нехай приходять лікувати тільки простуду. Приємних моментів і частіше премій від начальства! Щасливого, довгого життя бажаю і слави, як у Гіппократа! Бажаю ворогові джгут на шию, а другу – завжди першу допомогу, бажаю працювати без ниття пацієнтів і життя без каверз долі. Здрастуй, живи, люби, мрій, лікуй, зціляй!

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З Днем медика! Бажаю, щоб білосніжними були й твій халат, і твоя посмішка, і медрепутація, бажаю, щоб міцними були й твоє здоров'я, і ​​твої нерви, і твоя броня проти всіх недуг. Успіхів на посаді та нуль втоми, подяки пацієнтів і грошей в гаманці!

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У День медика бажаю нервів, міцніше спирту, здоров'я без жодних таблеток і процедур. Нехай на білому халаті репутації не буде жодної плямочки, нехай на полотні твого життя кожен день пишеться картина любові, багатства і щастя!

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З Днем медика! Бажаю кожен день проживати та мріяти так, ніби приймаєш чарівний еліксир сили, розуму, краси та молодості! І нехай у твоєму житті буде вето на хвороби та всілякі негаразди!

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З Днем медика! Бажаю світлих надій, як твій білосніжний халат, бажаю міцного і чистого щастя, як нічим нерозбавлений спирт. Бажаю, щоб доля голкою надто не колола, а життя на кожен день дарувала вітаміни щастя. Нехай ніколи не буде порушена присяга Гіппократа і лінія твоєї удачі!

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Закочуйте рукави, сьогодні святкувати пора! Я вітаю вас, медики, зі святом вашої професії! Відкладіть в сторону, стетоскоп і клізму, і стопочку прийміть не заради медичних цілей, а заради підняття святкового настрою. Бажаю всім здоров'я, щоб ніхто раптом не виявився пацієнтом власних колег. А ще бажаю менше хворих, більше зарплати та постійного життєвого добробуту!

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З Днем медика! Бажаю бути ангелом в білому халаті, що рятує мільйони людей, бажаю залишатися чудовою людиною за будь-яких обставин життя. Міцних тобі кісток, а також нервів, високого і гемоглобіну, і рівня щастя в житті, слабкості тільки в обіймах коханої людини, а високої температури тільки на відпочинку в сауні!

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З Днем медика! Бажаю, щоб життя у меді була медом, щоб гемоглобін був сповнений щастя, а організм – клітин любові. Бажаю з білим халатом впевнено крокувати по стежці удачі та професіоналізму, залишаючи всі діагнози позаду, з кожним днем ​​отримуючи чергову дозу радості!

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З Днем медика. Нехай пігулки натхнення, успіху і везіння рятують від нудьги та туги, нехай, як твій білосніжний халат, сяє твоя чарівна посмішка, нехай міцніше медичного спирту буде твоє здоров'я, нехай високим буде достаток в житті, як тиск у гіпертоніка, нехай широким буде океан твоїх можливостей, як асортимент медикаментів в престижній аптеці!

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Вітаю з Днем медика і бажаю бути найщасливішою людиною без жодних таблеток, вітамін і наркозів, бажаю залишатися справжнім профі медичної справи!

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З Днем медика. Здоров'я і процвітання, лікувати впевнено і результативно, а жити – красиво і самодостатньо!

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У День медика хочу побажати славно трудитися на благо здорової нації та щасливо жити в ім'я любові!

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Вітаю і в День медика хочу побажати ніколи не порушувати присягу Гіппократа, ні за що не відступати від принципів. Удачі, щастя і достатку життя!

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У День медика від щирого серця хочу побажати вміло перемагати будь-які хвороби, впевнено підкорювати простори нових успіхів, відчуваючи справжнє щастя йти по життю!

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