Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Привітання з Днем медика 2020: вірші, смс, проза українською мовою

  • 29203
Картинка на День медика! - фото 1
Картинка на День медика!

Привітання з Днем медика потішать представників цієї благородної професії у їхнє свято 21 червня. До вашої уваги найкращі поздоровлення для лікаря, медсестри та інших працівник сфери охорони здоров'я.

День медичного працівника у 2020 році в Україні припадає на неділю, 21 червня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ підготувало прикольні привітання з Днем медика для лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів, фельдшерів та всіх професіоналів, які працюють у сфері медицини.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем медика в прозі

Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!

***

Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.

***

Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

***

Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

***

Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

Вітання на День медика у картинках

maximum.fm - фото 255897
maximum.fm
maximum.fm - фото 255898
maximum.fm
maximum.fm - фото 255899
maximum.fm
maximum.fm - фото 255900
maximum.fm

Вірші до професійного свята Дня медика

День медичного працівника –
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог - людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
свої знання, і сили, й почуття

***

Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.

***
Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця...
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.

***
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!

Привітання з Днем медика у відео:

Прикольні СМС медпрацівникам

Бажаємо вам, медики, цілющого щастя, а любові міцної, немов спирт! Нехай радості будуть без ГМО, не бачаться білочки і НЛО!

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

***

Кажуть, кращий лікар — час. Сперечатись ніколи. Тож за кожного із нас! Вип'ємо — за лікаря! Щоб ми всі усе могли, та здоров'я ради, людям щоб допомогли подолати вади!

***

Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров'я буде вічним,
А решту – наживем!

***

Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров'я було не гірше вечірнього!

Привітання лікарю з Днем медика

Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!

***

День медичного працівника - це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

***

Дорогі медики! У день Медичного працівника, вашого професійного свята, хочу висловити слова подяки за вашу працю, за професіоналізм, за доброту і увагу до людей. Низький уклін вам, люди в білих халатах! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, оптимізму.

Побажання медсестрі у віршах

Ти завжди у білому халаті,
Біла шапочка з хрестом на голові.
Чоловіки, навіть і жонаті,
В'ються біля тебе, наче солов'ї.
Турботлива ти, як рідна мати,
Мила, лагідна, немов моя жона,
Ти завжди усмішкою багата,
Гріє і наповнює всіх теплом вона.
І добром іскряться карі очі,
Як біду свою приймаєш хворих біль.
Чари, сили і знання дівочі
Віддавати людям – милосердна ціль.
Акуратна, чиста і охайна,
І стерильні пальці ніжних рук.
Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.
Голос мелодійний, як музичний звук.
Дуже вдячні всі твої клієнти
За турботи, ласку, професійний хист.
Справедливі тобі компліменти,
А моя подяка - ось цей віршик-лист.

***

Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
і ніколи не покидають надії!

Читайте також: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7884
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 236
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 477
Загрузка...
Новини