Привітання з Днем медика 2020: вірші, смс, проза українською мовою

Привітання з Днем медика потішать представників цієї благородної професії у їхнє свято 21 червня. До вашої уваги найкращі поздоровлення для лікаря, медсестри та інших працівник сфери охорони здоров'я.

День медичного працівника у 2020 році в Україні припадає на неділю, 21 червня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ підготувало прикольні привітання з Днем медика для лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів, фельдшерів та всіх професіоналів, які працюють у сфері медицини.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:

Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!

***

Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.

***

Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

***

Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

***

Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

maximum.fm

maximum.fm

maximum.fm

maximum.fm

День медичного працівника –

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог - людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаєм для цього

свої знання, і сили, й почуття

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця...

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

Привітання з Днем медика у відео:

Бажаємо вам, медики, цілющого щастя, а любові міцної, немов спирт! Нехай радості будуть без ГМО, не бачаться білочки і НЛО!

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

***

Кажуть, кращий лікар — час. Сперечатись ніколи. Тож за кожного із нас! Вип'ємо — за лікаря! Щоб ми всі усе могли, та здоров'я ради, людям щоб допомогли подолати вади!

***

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров'я буде вічним,

А решту – наживем!

***

Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров'я було не гірше вечірнього!

Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!

***

День медичного працівника - це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

***

Дорогі медики! У день Медичного працівника, вашого професійного свята, хочу висловити слова подяки за вашу працю, за професіоналізм, за доброту і увагу до людей. Низький уклін вам, люди в білих халатах! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, оптимізму.

Ти завжди у білому халаті,

Біла шапочка з хрестом на голові.

Чоловіки, навіть і жонаті,

В'ються біля тебе, наче солов'ї.

Турботлива ти, як рідна мати,

Мила, лагідна, немов моя жона,

Ти завжди усмішкою багата,

Гріє і наповнює всіх теплом вона.

І добром іскряться карі очі,

Як біду свою приймаєш хворих біль.

Чари, сили і знання дівочі

Віддавати людям – милосердна ціль.

Акуратна, чиста і охайна,

І стерильні пальці ніжних рук.

Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.

Голос мелодійний, як музичний звук.

Дуже вдячні всі твої клієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моя подяка - ось цей віршик-лист.

***

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

Читайте також: Гарні привітання з Днем народження українською мовою