Привітання з Днем фармацевта 2019: вірші, смс, проза і картинки

21 вересня фармацевти відзначають своє професійне свято! У цей день прийнято вітати працівників фармацевтичних підприємств, провізорів і технологів. Зібрали для вас найкращі привітання та картинки для них.

День фармацевта в Україні відзначають кожну третю суботу вересня, починаючи з 1999 року. Цьогоріч це професійне свято припадає на суботу, 21 вересня. Не забудьте привітати всіх знайомих фармацевтів з їхнім днем!

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Фармацевти – справжні маги, адже вони можуть не тільки вимовити "ацетилсаліцилова кислота", а ще й прочитати все, що виписують нам своїм нерозбірливим почерком лікарі. Навіть більше! Вони знають про усі компоненти ліків, протипоказання та аналоги. Станом на зараз у фармацевтичній галузі України працює понад 350 тисяч осіб, і кожен заслуговує вітання та слів подяки.

Привітання з Днем фармацевта і провізора у віршах

***

За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує "Ти правильно живеш!"

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш ?!

***

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

***

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише на рецепт,

Зрозуміє він відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

***

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

***

День в році такий один,

Веселись, душа!

Аспірин, валокордин,

Ношпа, валеріана!

Фармацевт, живи, цвіти,

Широко всміхайся!

***

Хай у вашому житті

Не метуть метелиці,

Хай вам щастям і добром

Шлях життєвий стелиться.

Хай горіння і натхнення вас не покидають.

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

СМС вітання фармацевтам у прозі

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У День фармацевтичного працівника бажаю тобі якомога рідше користуватися продуктами своєї галузі. Будь здоровий!

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Вітаю вас з днем ​​фармацевта! Дозвольте побажати в це чудове свято, перш за все, міцного здоров'я, щоб не довелося використовувати свій професіоналізм для себе особисто. Родинного тепла, щоб з радістю повертатися з улюбленої роботи. І фінансового благополуччя, побудованого винятково на продажу вітамінів.

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Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров'я, професійних досягнень, благополуччя, щастя, любові і здійснення найсміливіших мрій.

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Щиросердно вітаю вас з Днем фармацевтичного працівника! Бажаю всім, хто присвятив своє життя служінню ідеалам добра та людяності, невичерпності сил і завзяття, творчої наснаги у вашій важливій праці. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день вашого життя, а праця на благо людей приносить задоволення і радість. Нових ідей і перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітання, удачі і добробуту вам і вашим родинам!

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Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, благополуччя, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди і добробуту. Нехай кожен день дарує вам творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності, успішне вирішення проблем! Хай доля завжди посміхається вам, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм!

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Поздоровляю вас із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника. Перш за все, хочу подякувати за самовіддану працю численної армії фармацевтів. Бажаю усім, хто трудиться у фармацевтичній промисловості, працівникам аптечної мережі, науковцям, управлінцям, викладачам і студентам, вашим родинам нових здобутків, здійснення усіх задумів, міцного здоров'я. Нехай ваша плідна праця набирає нового змісту, збагачується досвідом та приносить задоволення від виконаного обов'язку перед людьми, які так чекають на вашу допомогу. Зі святом!

Картинки і листівки на День фармацевта