17 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 вересня, у світі відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів та День хірурга, а віряни вшановують ікону Божої матері під назвою Неопалима Купина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 17 вересня, православна церква вшановує ікону Божої матері, яку називають Неопалима Купина, а також день пам'яті мучениці Єрміонії, священномученика Вавили та пророка Мойсея Боговидця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ламберт, Григорій, Зигмунт, Іван, Роберто, Михайло, Юліан, Митрофан, Федір, Мойсей, Степан, Микола, Петро, Олександр, Павло та Олена.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Всесвітній день донора кісткового мозку

День хірурга

День рятувальника в Україні

День фармацевтичного працівника в Україні, День фармацевта

День винахідника і раціоналізатора України

День громадянства в Австралії

День героїв в Анголі

День міста Херсон

День міста Кропивницький

Святкування Тижня Свободи в США

1598 — голландські моряки відкрили острів Маврикій

1631 — війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига

1678 — відповідно до Нівегенського договору Франція та Іспанія повернули одна одній всі раніше завойовані території

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. Країна стала федеративною державою, її главою та головнокомандувачем збройних сил став президент з терміном правління у 4 роки. Законодавча влада належить Конгресу, до якого входить Сенат та Палата представників. Судова влада залишається у компетенції Верховного суду.

1809 — погоджено Фрідріхсгамський мир між росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу росії на правах автономії

1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР

1920 — Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків

1924 — у Женеві відчинилась перша у світі приватна міжнародна школа, де на той час навчалося 8 учнів

1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вдерлася на територію Польщі, анексувавши Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь

1944 — союзники почали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію за всю світову історію

1989 — у Чернівцях стартував І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута"

1991 — Створено Кабінет Міністрів України

1993 — останні підрозділи російських (радянських) військ покинули територію Республіки Польща

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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ

1795 — Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та раннього романтизму

1826 — Бернгард Ріман, німецький математик, механік та фізик

1853 — Михайло Павлик, український письменник, публіцист та критик

1854 — Б'юїк Девід Данбар, американський винахідник і підприємець шотландського походження, засновник однойменної автомобілебудівної компанії Buick

1864 — Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури (Fata Morgana, Тіні забутих предків)

1871 — Едгар Максенс, французький художник-символіст

1883 — Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург

1923 — Генк Вільямс, американський співак та кантрі-музикант

1935 — Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіпі (Політ над гніздом зозулі)

1952 — Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор

1969 — Кіт Флінт, танцівник та вокаліст британського електронного гурту The Prodigy

1976 — Євгеній Шестаков, український боксер

Портрет Михайла Коцюбинського від Михайла Жука

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці дощить, то до кінця дня буде сонячно;

Якщо в лісі багато горіхів, але мало грибів, то зима буде холодною та сніжною;

Якщо голуби гніздяться під дахом, то будинку ніщо не загрожує найближчі місяці;

Якщо на вулиці багато горобини, то зима буде дуже морозною;

Якщо у лісі великі мурашники, то скоро прийде похолодання.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна давати милостиню;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна зловживати алкоголем;

Не можна вишивати та в'язати.

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