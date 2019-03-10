Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами

Найкращі привітання з Днем ангела Тараса зроблять приємне для власників цього імені в їхнє свято. 10 березня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Тарасів!

Ім'я Тарас походить з давньоєврейської та означає "хвилювати", "збуджувати" або ж від латинського "бик", "віл". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 22 лютого, 22 березня та 10 березня. Саме остання дата вважається найвідомішим днем іменин Тараса.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Тараси – обов'язково привітайте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання та поздоровлення на українській мові у віршах, смс, прозі та прикольних картинках для Тарасів, Тарасиків, а також Тарасовичів та Тарасівних.

Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:

***

У Тараса нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла



***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,

Що в Тараса іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Твоє ім’я Тарас - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Тарас, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.



***

Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі і прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

***

Тарас – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Тарасом буде.

***

Твоє ім’я Тарас, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Тарасе, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти золотим!

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Тараса сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***



Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості,любові та надії!

***

В День Ангела, Тарасе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Розуму,як у Дантеса,

Здоров'я,як у Геркулеса,

Щоби кохала стюардеса,

Чи манекенниця-принцеса,

Хай зірка щастя сяє в небесах,

Бажаю в іменини Тараса!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!

В день Ангела бажаю я любові i від душі успішних перемог, натхнення, щастя світлого, здоров’я i хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю сонячного настрою, чудових, радісних подій, хай доля стежкою квітучою, веде до здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити cпільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за тебе червоніти!

***

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Хай щастя зародить виноградними гронами, хай радість із серця б’є в небо фонтанами, з красою весни мелодійними струнами, вітаю, Тарасе, тебе з іменинами!

***

Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

Читайте також: Найкращі привітання з Водохрещем на українській мові