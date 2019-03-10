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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами

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Вітання з іменинами Тараса - фото 1
Вітання з іменинами Тараса

Найкращі привітання з Днем ангела Тараса зроблять приємне для власників цього імені в їхнє свято. 10 березня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Тарасів!

Ім'я Тарас походить з давньоєврейської та означає "хвилювати", "збуджувати" або ж від латинського "бик", "віл". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 22 лютого, 22 березня та 10 березня. Саме остання дата вважається найвідомішим днем іменин Тараса.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Тараси – обов'язково привітайте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання та поздоровлення на українській мові у віршах, смс, прозі та прикольних картинках для Тарасів, Тарасиків, а також Тарасовичів та Тарасівних.

Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:

Вірші для привітання Тарасів на іменини

***

У Тараса нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла


***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,
Що в Тараса іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Твоє ім’я Тарас - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Свят у світі є багато.
Іменини - також свято -
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг -
Все Тарас, усе - для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.


***

Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі і прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тараса,
Прийми привітання!

***

Тарас – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Тарасом буде.

***
Твоє ім’я Тарас, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!


СМС вітання з Днем ангела Тараса

***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Тарасе, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!

***

День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Тараса сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості,любові та надії!

***

В День Ангела, Тарасе, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Розуму,як у Дантеса,
Здоров'я,як у Геркулеса,
Щоби кохала стюардеса,
Чи манекенниця-принцеса,
Хай зірка щастя сяє в небесах,
Бажаю в іменини Тараса!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.

***

Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!


Поздоровлення з іменинами Тарасу у прозі

В день Ангела бажаю я любові i від душі успішних перемог, натхнення, щастя світлого, здоров’я i хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю сонячного настрою, чудових, радісних подій, хай доля стежкою квітучою, веде до здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити cпільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за тебе червоніти!

***

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Хай щастя зародить виноградними гронами, хай радість із серця б’є в небо фонтанами, з красою весни мелодійними струнами, вітаю, Тарасе, тебе з іменинами!

***
Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.


Прикольні картинки і листівки Тарасу

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами - фото 312661

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами - фото 312662

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами - фото 312663

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами - фото 312664

Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами - фото 312665

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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