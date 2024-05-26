Найкращі привітання до Дня Києва 2024: красиві слова та картинки зі святом

Сьогодні, 26 травня, Київ відзначає своє свято – День міста, що є символом єдності та гордості всіх його мешканців. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас в одному матеріалі красиві привітання!

Це особливий день, коли ми вшановуємо багатовікову історію, культурну спадщину та незрівнянну красу нашої столиці. Київ – серце України, місто, яке поєднує в собі стародавні традиції та сучасні досягнення. У цей святковий день кияни та гості міста висловлюють свою любов і вдячність, надсилаючи найтепліші привітання та побажання. Нехай ці слова наповнять ваші серця радістю і гордістю за наше прекрасне місто.

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Красиві привітання з Днем Києва

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Вітаю з Днем Києва! Нехай наше місто процвітає і радує нас кожного дня!

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З Днем Києва! Бажаю миру, добробуту і натхнення всім киянам!

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Зі святом, Київ! Нехай твої вулиці завжди наповнюються радістю і любов'ю!

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З Днем Києва! Нехай наше місто буде символом єдності і сили для всіх нас!

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Вітаю з Днем Києва! Бажаю щастя, здоров'я і нових звершень!

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З Днем Києва! Нехай кожен день у нашому прекрасному місті буде яскравим і незабутнім!

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Зі святом, Київ! Бажаю місту розвитку і процвітання, а його мешканцям – щастя і добробут!

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З Днем Києва! Нехай наше місто завжди залишається осередком культури і натхнення!

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Вітаю з Днем Києва! Нехай краса і велич нашого міста надихають на великі звершення!

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З Днем Києва! Бажаю кожному киянину мирного неба, здоров'я і радості!

Дорогі кияни, щиро вітаю вас з Днем Києва! Це свято об'єднує всіх нас у любові до нашого прекрасного міста, яке є символом української незалежності, культури та історії. Нехай кожен куточок Києва наповнюється теплом і світлом, а серця його мешканців – радістю і гордістю за рідне місто. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку і безмежного щастя. Нехай кожен день приносить нові можливості і дарує незабутні моменти. Зі святом, дорогі друзі!

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Вітаю з Днем Києва, дорогі кияни! Сьогодні ми святкуємо не просто день міста, а день нашого з вами дому, місця, де живуть наші мрії, спогади і надії. Київ – це серце України, і кожен з нас є його частинкою. Бажаю вам і вашим родинам миру, процвітання і гармонії. Нехай на наших вулицях завжди лунає дитячий сміх. Нехай Київ продовжує надихати і об'єднувати нас усіх у прагненні до кращого майбутнього. Зі святом!

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З Днем Києва, шановні мешканці нашого чудового міста! Київ – це місце, де переплітаються вікова мудрість і сучасні досягнення, де кожен камінь дихає історією, а кожна вулиця відкриває нові горизонти. Нехай наше місто завжди залишається таким же величним і неповторним, даруючи своїм мешканцям тепло і натхнення. Бажаю вам невичерпної енергії, творчого піднесення і здійснення найсміливіших планів. Нехай Київ процвітає, а разом з ним і всі ми!

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Дорогі кияни, з Днем Києва! Наше місто – це місце, де зустрічаються минуле і майбутнє, де кожна будівля має свою унікальну історію, а кожна вулиця зберігає пам'ять про видатних людей і події. Нехай сьогоднішнє свято принесе вам радість і гордість за наше рідне місто. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, добробуту і щасливих днів у колі рідних і близьких. Нехай Київ розвивається і процвітає, даруючи нам усім світле і щасливе майбутнє.

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Вітаю з Днем Києва, нашого славного і величного міста! Київ – це не лише столиця України, а й центр нашої духовності, культури і науки. Нехай це свято нагадує нам про важливість збереження і примноження багатств нашого міста. Бажаю вам, дорогі кияни, щоб кожен день був сповнений нових відкриттів і приємних моментів. Нехай у ваших домівках панують мир і злагода, а на серці – тепло і радість. Зі святом, дорогі друзі!

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Шановні кияни, сердечно вітаю вас з Днем Києва! Це свято нагадує нам про багатовікову історію нашого міста, про його величні традиції і неповторну красу. Нехай кожен з нас зробить свій внесок у розвиток і процвітання Києва, щоб наші діти і внуки могли пишатися своїм містом. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробут і багато щасливих моментів. Нехай Київ завжди буде символом миру, любові і гармонії.

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Вітаю з Днем Києва, дорогі кияни! Нехай наше місто завжди залишається таким же красивим і гостинним, як сьогодні. Київ – це місце, де живуть наші найкращі спогади, де народжуються нові ідеї і втілюються найсміливіші мрії. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і багато радості у кожному дні. Нехай кожен з нас пишається своїм містом і робить все можливе для його процвітання. Зі святом, дорогі друзі!

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Дорогі кияни, з Днем Києва! Сьогодні ми святкуємо день нашого рідного міста, яке є символом сили і стійкості, краси і величі. Нехай це свято принесе вам багато щасливих моментів і приємних зустрічей. Бажаю кожному з вас миру, добробуту та натхнення. Нехай наше місто процвітає і дарує нам усім тепло і затишок. Зі святом, дорогі друзі!

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Вітаю з Днем Києва, шановні мешканці нашого прекрасного міста! Київ – це не просто місце на карті, це наш дім, наша гордість і наше натхнення. Нехай це свято нагадає нам про важливість збереження і примноження багатств нашого міста. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх справах і багато радісних моментів. Нехай Київ завжди буде символом миру, любові і гармонії. Зі святом, дорогі друзі!

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Дорогі кияни, з Днем Києва! Наше місто – це унікальне поєднання історії і сучасності, краси і величі. Нехай кожен з нас відчуває гордість за своє рідне місто і докладає зусиль для його процвітання. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і добробуту. Нехай кожен день приносить нові можливості і дарує незабутні моменти. Зі святом, дорогі друзі!

Чарівне місто моє, Київ,

Яке прекрасне ти у цвіту!

Напевно, кожен у світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатицькі каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

З підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій.

Як тебе не любити,

Києве мій!

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

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