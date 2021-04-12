Привітання з Днем космонавтики у віршах, прозі та картинках

День космонавтики відзначають 12 квітня у всьому світі. З цим справді "зоряним" святом заведено вітати не тільки астронавтів, а й тих, хто небайдужий до позаземного простору. Зібрали для вас оригінальні привітання з Днем космонавтики та авіації на будь-який смак: вірші, проза, картинки та смс.

Міжнародний день космонавтики та авіації і День працівників ракетно-космічної галузі святкують 12 квітня, адже саме в цей день у 1961 році Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос. Навряд чи у вас є багато знайомих космонавтів чи пілотів, але ми впевнені, що ви маєте друзів та рідних, які мріяли побачити Землю з орбіти та досі цікавляються космосом.

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Саме для них – красиві привітання на День Космонавтики 2021! Оригінальні вірші, небанальні sms, прикольні картинки та побажання у прозі. Збережіть собі ці вітання з Днем авіації та космонавтики, адже вони точно стануть вам у пригоді.

Привітання з Днем космонавтики у віршах

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В авіації і космонавтиці,

Служать сильні і хоробрі чоловіки,

Всі красені, як на підбір,

Видно правильний пройшли відбір.

З днем космонавтики та авіації, хлопці, вітаємо,

На висоті триматися довго бажаємо,

Нехай погода вас не засмучує,

Нехай удача часто вас зустрічає.

***

Манять нові планети, зірки і галактики,

Запускають вгору ракети в день космонавтики,

Привітання зорепадом сиплеться з небес,

Нехай доля дарує вам безліч чудес.

З прекрасним святом вас вітаємо,

Щастя, миру і добра вам бажаємо,

Нехай завжди збувається мрія,

Нехай уві сні і наяву вас манить висота.

***

Ви подолали тяжіння земне,

І космічний простір підкорили,

Тільки вам під силу зробити таке відкриття,

Тільки ви сповнені ентузіазму, енергії і сили.

З днем авіації та космонавтки вітаємо,

Вдалих польотів щиро бажаємо,

Хай щастя вам посміхається завжди,

Нехай щедро нагородить вас доля.

***

До Сонця в небо ви летите

І впасти не боїтеся.

Космонавти і пілоти –

Немає небезпечнішої роботи!

Вашу сміливість вихваляємо,

Зі святом щиро вітаємо!

***

Прикольний вірш для космонавта

Бажаю в космосі прибульця зустріти,

Щоб міжпланетне почати спілкування.

Щоб відкрив він всі свої секрети

І в гості на свою покликав планету.

Та сім'ями щоб ви дружили

І в дружбі і злагоді жили!

Міжнародний день космонавтики та авіації

СМС вітання з Днем авіації та космонавтики

***

З днем авіації вітаю вас,

Погоди льотної вам завжди бажаю,

Посадок м'яких, щасливих злетів,

Успішних вам завжди польотів.

***

Хай вас небо з радістю зустрічає,

На землі нехай з нетерпінням чекають,

Нехай попутний вітер вас супроводжує,

Нехай зі святом сьогодні вітають.

***

З професійним святом вітаю,

Зросту вам кар'єрного від душі бажаю,

Нехай на небі зоряний танок,

Прикрасить ваш святковий політ.

***

Всіх льотчиків і космонавтів вітаємо,

Життя довгого і щасливого бажаємо,

Нехай здоров'я, як астероїд, міцним буде,

Нехай удача вас ніколи не забуде.

***

Ми бажаємо вам сьогодні,

Щоб вас чекали на Землі!

А в ракеті, наче вдома,

Були ви завжди в теплі.

***

У День авіації бажаю,

Вдалих злетів і перемог!

Нехай Бог тебе оберігає!

Щасливих днів і довгих років!

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Всі тебе ми обожнюємо,

Твою роботу поважаємо.

Ти для нас один герой,

За тебе ми всі горою!

З Днем космонавтики: скачати зображення

Поздоровлення у прозі

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Скільки людей мріяли літати! А вам це вдається! Ви можете подорожувати по космічному простору і здійснювати відкриття, які змінять майбутнє не тільки нашої планети, але і Всесвіту. Бажаємо, щоб ви з легкістю могли долати не тільки величезні відстані, але й будь-які перешкоди, які зустрічаються на шляху. Бажаємо успіхів у вашій важливій справі!

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Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вдалих злетів і перемог! Нехай Бог вас оберігає як на Землі, так і в космосі.

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Сьогодні ми хочемо привітати тих, хто працює в космічній галузі, тих, хто трудиться, щоб ми змогли побачити всю красу Всесвіту. Бажаємо, щоб нагорода за вашу працю була гідною, і щоб ви здійснювали цікаві відкриття не тільки в космічному просторі, але і на Землі.

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Нехай ваші помисли будуть такими чистими, як небо, вчинки такими ж яскравими, як далекі космічні зірки, а життя щасливим та довгим, як сам Всесвіт!

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Вітаю вас зі святом і бажаю, крім традиційного міцного здоров'я, ніколи не спинятися на досягнутому, і завжди прагнути більшого!

Прикольні картинки у День космонавтики

Картинки з Днем космонавтики

День космонавтики

Фотопривітання з Днем космонавтики

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