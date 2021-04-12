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Привітання з Днем космонавтики у віршах, прозі та картинках

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Збережіть собі привітання з Днем космонавтики - фото 1
Збережіть собі привітання з Днем космонавтики

День космонавтики відзначають 12 квітня у всьому світі. З цим справді "зоряним" святом заведено вітати не тільки астронавтів, а й тих, хто небайдужий до позаземного простору. Зібрали для вас оригінальні привітання з Днем космонавтики та авіації на будь-який смак: вірші, проза, картинки та смс.

Міжнародний день космонавтики та авіації і День працівників ракетно-космічної галузі святкують 12 квітня, адже саме в цей день у 1961 році Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос. Навряд чи у вас є багато знайомих космонавтів чи пілотів, але ми впевнені, що ви маєте друзів та рідних, які мріяли побачити Землю з орбіти та досі цікавляються космосом.

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Саме для них – красиві привітання на День Космонавтики 2021! Оригінальні вірші, небанальні sms, прикольні картинки та побажання у прозі. Збережіть собі ці вітання з Днем авіації та космонавтики, адже вони точно стануть вам у пригоді.

Привітання з Днем космонавтики у віршах

***

В авіації і космонавтиці,
Служать сильні і хоробрі чоловіки,
Всі красені, як на підбір,
Видно правильний пройшли відбір.
З днем космонавтики та авіації, хлопці, вітаємо,
На висоті триматися довго бажаємо,
Нехай погода вас не засмучує,
Нехай удача часто вас зустрічає.

***

Манять нові планети, зірки і галактики,
Запускають вгору ракети в день космонавтики,
Привітання зорепадом сиплеться з небес,
Нехай доля дарує вам безліч чудес.
З прекрасним святом вас вітаємо,
Щастя, миру і добра вам бажаємо,
Нехай завжди збувається мрія,
Нехай уві сні і наяву вас манить висота.

***

Ви подолали тяжіння земне,
І космічний простір підкорили,
Тільки вам під силу зробити таке відкриття,
Тільки ви сповнені ентузіазму, енергії і сили.
З днем авіації та космонавтки вітаємо,
Вдалих польотів щиро бажаємо,
Хай щастя вам посміхається завжди,
Нехай щедро нагородить вас доля.

***

До Сонця в небо ви летите
І впасти не боїтеся.
Космонавти і пілоти –
Немає небезпечнішої роботи!
Вашу сміливість вихваляємо,
Зі святом щиро вітаємо!

***

Прикольний вірш для космонавта

Бажаю в космосі прибульця зустріти,
Щоб міжпланетне почати спілкування.
Щоб відкрив він всі свої секрети
І в гості на свою покликав планету.
Та сім'ями щоб ви дружили
І в дружбі і злагоді жили!

Міжнародний день космонавтики та авіації - фото 239488
Міжнародний день космонавтики та авіації

СМС вітання з Днем авіації та космонавтики

***

З днем авіації вітаю вас,
Погоди льотної вам завжди бажаю,
Посадок м'яких, щасливих злетів,
Успішних вам завжди польотів.

***

Хай вас небо з радістю зустрічає,
На землі нехай з нетерпінням чекають,
Нехай попутний вітер вас супроводжує,
Нехай зі святом сьогодні вітають.

***

З професійним святом вітаю,
Зросту вам кар'єрного від душі бажаю,
Нехай на небі зоряний танок,
Прикрасить ваш святковий політ.

***

Всіх льотчиків і космонавтів вітаємо,
Життя довгого і щасливого бажаємо,
Нехай здоров'я, як астероїд, міцним буде,
Нехай удача вас ніколи не забуде.

***

Ми бажаємо вам сьогодні,
Щоб вас чекали на Землі!
А в ракеті, наче вдома,
Були ви завжди в теплі.

***

У День авіації бажаю,
Вдалих злетів і перемог!
Нехай Бог тебе оберігає!
Щасливих днів і довгих років!

***

Всі тебе ми обожнюємо,
Твою роботу поважаємо.
Ти для нас один герой,
За тебе ми всі горою!

З Днем космонавтики: скачати зображення - фото 239489
З Днем космонавтики: скачати зображення

Поздоровлення у прозі

***

Скільки людей мріяли літати! А вам це вдається! Ви можете подорожувати по космічному простору і здійснювати відкриття, які змінять майбутнє не тільки нашої планети, але і Всесвіту. Бажаємо, щоб ви з легкістю могли долати не тільки величезні відстані, але й будь-які перешкоди, які зустрічаються на шляху. Бажаємо успіхів у вашій важливій справі!

***

Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вдалих злетів і перемог! Нехай Бог вас оберігає як на Землі, так і в космосі.

***

Сьогодні ми хочемо привітати тих, хто працює в космічній галузі, тих, хто трудиться, щоб ми змогли побачити всю красу Всесвіту. Бажаємо, щоб нагорода за вашу працю була гідною, і щоб ви здійснювали цікаві відкриття не тільки в космічному просторі, але і на Землі.

***

Нехай ваші помисли будуть такими чистими, як небо, вчинки такими ж яскравими, як далекі космічні зірки, а життя щасливим та довгим, як сам Всесвіт!

***

Вітаю вас зі святом і бажаю, крім традиційного міцного здоров'я, ніколи не спинятися на досягнутому, і завжди прагнути більшого!

Прикольні картинки у День космонавтики

Картинки з Днем космонавтики - фото 239480
Картинки з Днем космонавтики
День космонавтики - фото 239482
День космонавтики
Фотопривітання з Днем космонавтики - фото 239484
Фотопривітання з Днем космонавтики

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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