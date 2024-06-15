На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання батькові-воїнові з Днем батька: красиві слова, щоб висловити вдячність
-
- 354
Сьогодні ми святкуємо одне з найважливіших і найтепліших свят – День батька. Особливе місце у наших серцях займають ті батьки, які, ризикуючи своїм життям, захищають наш мир і спокій на рідній землі. Ми зібрали красиві привітання, щоб ви могли висловити їм свою вдячність та турботу!
У День батька 16 червня Радіо МАКСИМУМ закликає привітати своїх батьків-воїнів. Тих, хто боронить рідну землю та наш спокій. Тих, хто за сотні кілометрів турбується про нас і робить все можливе для того, щоб ми могли бути у безпеці!
Читайте також: Красиві та щемливі пісні про батька, які мають бути у вашому плейлисті
Привітання батькові-воїнові з Днем батька
***
Короткі привітання
Дорогий тату, ти – наш герой і наша гордість. З Днем батька!
***
Ти захищаєш нас і нашу країну. Дякую, тату, з Днем батька!
***
Твої сміливість і сила надихають. Зі святом, любий тату!
***
Твоя відвага робить світ кращим. З Днем батька, мій герой!
***
Батьку, ти – приклад справжнього воїна. Вітаю з Днем батька!
***
Дякую за твою службу та любов. Щасливого Дня батька!
***
Ти – наш захисник і підтримка. З Днем батька, татусю!
***
Твої подвиги незабутні. Зі святом, мій найкращий тато!
***
Вітаю тебе, батьку, з Днем батька. Дякую за мир і спокій.
***
Твоє серце велике, а душа мужня. З Днем батька, любий тато!
Привітання у прозі
Дорогий тату! У цей особливий день хочу подякувати тобі за всю ту відвагу і сміливість, які ти проявляєш щодня, захищаючи нашу країну. Твоя мужність і сила надихають мене бути кращою людиною. Дякую за все, що ти робиш, і нехай цей День батька буде наповнений радістю та любов’ю.
***
Любий батьку, ти – справжній герой для нашої родини. Твоя самовідданість та відвага на полі бою роблять нас гордими. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли тебе немає фізично. З Днем батька, бережи себе!
***
Тату, твоя служба та самопожертва є прикладом для всіх нас. Ти захищаєш наш дім і нашу країну, і ми безмежно вдячні тобі за це. Нехай цей День батька буде сповнений спокою, любові та радості, які ти так заслужив.
***
Мій дорогий батьку, ти не просто воїн, ти – наш захисник і опора. Твоя любов і турбота завжди зігрівають нас, навіть на відстані. Дякую за все, що ти робиш для нас. З Днем батька, хай твоє серце буде завжди наповнене щастям.
***
Любий тату, твоя мужність і сила є для мене джерелом натхнення. Ти завжди готовий стати на захист своєї родини та країни, і за це ми безмежно вдячні. Нехай цей День батька принесе тобі радість, спокій і любов, яку ти так заслужив.
***
Тату, ти – справжній воїн з великим серцем. Твоя відвага і самовідданість на полі бою роблять світ кращим місцем для нас усіх. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли нас розділяють кілометри. З Днем батька, мій герой!
***
Дорогий батьку, твоя служба та відвага є прикладом для нас усіх. Ти захищаєш нашу країну та нашу родину, і ми безмежно вдячні тобі за це. Нехай цей День батька принесе тобі радість, мир і любов, які ти так заслуговуєш.
***
Любий тату, ти – наш захисник і наш герой. Твоя відвага та самовідданість на полі бою надихають нас бути сильними та сміливими. Дякую за все, що ти робиш для нас. З Днем батька, хай твоє життя буде наповнене радістю і щастям.
***
Тату, ти – наш герой і наш приклад. Твоя мужність і самовідданість на полі бою роблять нас гордими. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли тебе немає фізично. З Днем батька, хай твоє серце буде завжди наповнене любов'ю і щастям.
***
Дорогий батьку, ти – справжній воїн і наш захисник. Твоя відвага і сила надихають нас бути кращими людьми. Дякую за все, що ти робиш для нас. Нехай цей День батька буде сповнений спокоєм, радістю і любов'ю, яку ти так заслужив.
Красиві привітання у віршах
Дорогий мій тату, ти мій воїн сміливий,
Ти захищаєш нашу землю, рідний край і дім.
Вітаю з Днем батька, бажаю миру, сили,
Нехай всі біди зникнуть, розтануть у тумані.
Твоя відвага – наше щастя, наш спокій,
Твій подвиг – гордість, світло у вікні.
Дякую за все, мій любий тату,
Хай Бог береже тебе в кожній війні.
***
Тату, ти для мене завжди був героєм,
Захищав наш дім і землю від ворожих зграй.
Сьогодні я вітаю тебе з Днем батька,
Нехай тобі щастить у кожен день і край.
Твої очі – світло, серце – вічна сила,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
Дякую за все, що ти зробив, мій тату,
Нехай любов і мир завжди будуть з тобою.
***
Любий мій батьку, воїне відважний,
Ти – наш захисник, наша сила й воля.
Вітаю з Днем батька, бажаю щастя й миру,
Нехай у житті тебе веде світла доля.
Твої руки сильні, серце мужнє,
Ти для нас – надія, спокій і любов.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Хай Бог благословить тебе знов і знов.
***
Тато мій дорогий, ти – наш герой,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
З Днем батька вітаю, хай буде щастя,
Нехай всі біди зникнуть, мов вітер в полі.
Твоє серце велике, душа відважна,
Ти для нас – захист, підтримка й любов.
Дякую за все, мій любий тату,
Нехай твоє життя буде як світлий сон.
***
Тату, ти для нас – зірка в небі ясна,
Ти наш захисник, наш герой і друг.
Вітаю з Днем батька, хай буде радість,
Нехай твоє життя буде, мов казковий луг.
Твоя мужність – наша гордість, наша сила,
Твоя любов – наше щастя і спокій.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Хай Бог благословить тебе на кожен крок.
***
Тато мій відважний, ти для нас герой,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
З Днем батька вітаю, бажаю щастя,
Нехай твоє життя буде, мов весняний розмай.
Твоя любов – наш захист, наша сила,
Твоя відданість – наша опора і мир.
Дякую за все, мій любий тату,
Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.
***
Тату мій дорогий, ти для нас герой,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
Вітаю з Днем батька, хай буде щастя,
Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.
Твоє серце велике, душа відважна,
Ти для нас – захист, підтримка й любов.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Нехай твоє життя буде, мов світлий сон.
***
Тато мій відважний, ти наш захисник,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
З Днем батька вітаю, бажаю щастя,
Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.
Твоя любов – наш захист, наша сила,
Твоя відданість – наша опора і мир.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.
***
Любий мій батьку, ти наш захисник,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
Вітаю з Днем батька, хай буде щастя,
Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.
Твоє серце велике, душа відважна,
Ти для нас – захист, підтримка й любов.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Нехай твоє життя буде, мов світлий сон.
***
Тато мій відважний, ти наш герой,
Твоя відвага – наша гордість і спокій.
З Днем батька вітаю, бажаю щастя,
Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.
Твоя любов – наш захист, наша сила,
Твоя відданість – наша опора і мир.
Дякую за все, що ти зробив для нас,
Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.
Поздоровлення у картинках
Це цікаво: Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
- 10 червня
-
18:30Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина