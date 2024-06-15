Привітання батькові-воїнові з Днем батька: красиві слова, щоб висловити вдячність

Сьогодні ми святкуємо одне з найважливіших і найтепліших свят – День батька. Особливе місце у наших серцях займають ті батьки, які, ризикуючи своїм життям, захищають наш мир і спокій на рідній землі. Ми зібрали красиві привітання, щоб ви могли висловити їм свою вдячність та турботу!

У День батька 16 червня Радіо МАКСИМУМ закликає привітати своїх батьків-воїнів. Тих, хто боронить рідну землю та наш спокій. Тих, хто за сотні кілометрів турбується про нас і робить все можливе для того, щоб ми могли бути у безпеці!

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Привітання батькові-воїнові з Днем батька

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Дорогий тату, ти – наш герой і наша гордість. З Днем батька!

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Ти захищаєш нас і нашу країну. Дякую, тату, з Днем батька!

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Твої сміливість і сила надихають. Зі святом, любий тату!

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Твоя відвага робить світ кращим. З Днем батька, мій герой!

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Батьку, ти – приклад справжнього воїна. Вітаю з Днем батька!

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Дякую за твою службу та любов. Щасливого Дня батька!

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Ти – наш захисник і підтримка. З Днем батька, татусю!

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Твої подвиги незабутні. Зі святом, мій найкращий тато!

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Вітаю тебе, батьку, з Днем батька. Дякую за мир і спокій.

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Твоє серце велике, а душа мужня. З Днем батька, любий тато!

Дорогий тату! У цей особливий день хочу подякувати тобі за всю ту відвагу і сміливість, які ти проявляєш щодня, захищаючи нашу країну. Твоя мужність і сила надихають мене бути кращою людиною. Дякую за все, що ти робиш, і нехай цей День батька буде наповнений радістю та любов’ю.

***

Любий батьку, ти – справжній герой для нашої родини. Твоя самовідданість та відвага на полі бою роблять нас гордими. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли тебе немає фізично. З Днем батька, бережи себе!

***

Тату, твоя служба та самопожертва є прикладом для всіх нас. Ти захищаєш наш дім і нашу країну, і ми безмежно вдячні тобі за це. Нехай цей День батька буде сповнений спокою, любові та радості, які ти так заслужив.

***

Мій дорогий батьку, ти не просто воїн, ти – наш захисник і опора. Твоя любов і турбота завжди зігрівають нас, навіть на відстані. Дякую за все, що ти робиш для нас. З Днем батька, хай твоє серце буде завжди наповнене щастям.

***

Любий тату, твоя мужність і сила є для мене джерелом натхнення. Ти завжди готовий стати на захист своєї родини та країни, і за це ми безмежно вдячні. Нехай цей День батька принесе тобі радість, спокій і любов, яку ти так заслужив.

***

Тату, ти – справжній воїн з великим серцем. Твоя відвага і самовідданість на полі бою роблять світ кращим місцем для нас усіх. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли нас розділяють кілометри. З Днем батька, мій герой!

***

Дорогий батьку, твоя служба та відвага є прикладом для нас усіх. Ти захищаєш нашу країну та нашу родину, і ми безмежно вдячні тобі за це. Нехай цей День батька принесе тобі радість, мир і любов, які ти так заслуговуєш.

***

Любий тату, ти – наш захисник і наш герой. Твоя відвага та самовідданість на полі бою надихають нас бути сильними та сміливими. Дякую за все, що ти робиш для нас. З Днем батька, хай твоє життя буде наповнене радістю і щастям.

***

Тату, ти – наш герой і наш приклад. Твоя мужність і самовідданість на полі бою роблять нас гордими. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть коли тебе немає фізично. З Днем батька, хай твоє серце буде завжди наповнене любов'ю і щастям.

***

Дорогий батьку, ти – справжній воїн і наш захисник. Твоя відвага і сила надихають нас бути кращими людьми. Дякую за все, що ти робиш для нас. Нехай цей День батька буде сповнений спокоєм, радістю і любов'ю, яку ти так заслужив.

Дорогий мій тату, ти мій воїн сміливий,

Ти захищаєш нашу землю, рідний край і дім.

Вітаю з Днем батька, бажаю миру, сили,

Нехай всі біди зникнуть, розтануть у тумані.

Твоя відвага – наше щастя, наш спокій,

Твій подвиг – гордість, світло у вікні.

Дякую за все, мій любий тату,

Хай Бог береже тебе в кожній війні.

***

Тату, ти для мене завжди був героєм,

Захищав наш дім і землю від ворожих зграй.

Сьогодні я вітаю тебе з Днем батька,

Нехай тобі щастить у кожен день і край.

Твої очі – світло, серце – вічна сила,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

Дякую за все, що ти зробив, мій тату,

Нехай любов і мир завжди будуть з тобою.

***

Любий мій батьку, воїне відважний,

Ти – наш захисник, наша сила й воля.

Вітаю з Днем батька, бажаю щастя й миру,

Нехай у житті тебе веде світла доля.

Твої руки сильні, серце мужнє,

Ти для нас – надія, спокій і любов.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Хай Бог благословить тебе знов і знов.

***

Тато мій дорогий, ти – наш герой,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

З Днем батька вітаю, хай буде щастя,

Нехай всі біди зникнуть, мов вітер в полі.

Твоє серце велике, душа відважна,

Ти для нас – захист, підтримка й любов.

Дякую за все, мій любий тату,

Нехай твоє життя буде як світлий сон.

***

Тату, ти для нас – зірка в небі ясна,

Ти наш захисник, наш герой і друг.

Вітаю з Днем батька, хай буде радість,

Нехай твоє життя буде, мов казковий луг.

Твоя мужність – наша гордість, наша сила,

Твоя любов – наше щастя і спокій.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Хай Бог благословить тебе на кожен крок.

***

Тато мій відважний, ти для нас герой,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

З Днем батька вітаю, бажаю щастя,

Нехай твоє життя буде, мов весняний розмай.

Твоя любов – наш захист, наша сила,

Твоя відданість – наша опора і мир.

Дякую за все, мій любий тату,

Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.

***

Тату мій дорогий, ти для нас герой,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

Вітаю з Днем батька, хай буде щастя,

Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.

Твоє серце велике, душа відважна,

Ти для нас – захист, підтримка й любов.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Нехай твоє життя буде, мов світлий сон.

***

Тато мій відважний, ти наш захисник,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

З Днем батька вітаю, бажаю щастя,

Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.

Твоя любов – наш захист, наша сила,

Твоя відданість – наша опора і мир.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.

***

Любий мій батьку, ти наш захисник,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

Вітаю з Днем батька, хай буде щастя,

Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.

Твоє серце велике, душа відважна,

Ти для нас – захист, підтримка й любов.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Нехай твоє життя буде, мов світлий сон.

***

Тато мій відважний, ти наш герой,

Твоя відвага – наша гордість і спокій.

З Днем батька вітаю, бажаю щастя,

Нехай твоє життя буде, мов весняний луг.

Твоя любов – наш захист, наша сила,

Твоя відданість – наша опора і мир.

Дякую за все, що ти зробив для нас,

Нехай Бог благословить тебе на кожен вир.

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