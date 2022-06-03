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Привид Києва, Мадонна, бойовий гусак: у столиці з'явилися нові квіткові панно
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У Києві працівники Зеленбуду створили три нові панно з квітів, які прикрашатимуть вулиці столиці – "Привид Києва", "Київська Мадонна" та "Бойовий гусак". Читайте далі та дізнайтеся, де можна побачити ці ландшафтні роботи!
Нагадуємо, що попередні квіткові панно кияни вже могли бачити: марка з руским кораблем біля метро "Лівобережна" та літак "Мрія" у Деснянському районі.
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На вулиці Олени Теліги створили квіткову інсталяцію "Привид Києва", яку вже внесли до Національного реєстру рекордів України як найбільшу квітково-патріотичну композицію.
Квіткове панно у Подільському районі присвятили міській легенді про персонажа російсько-української війни, українського пілота-аса.
Для його створення висадили майже 23400 квітів: альтернатера, колеус, цинерарія, плектрантус, ірезіне, седум, тагетис, агератум. Площа квітника – 150 кв. м., а розміри – 10 м на 5 м. Для декорації використали також інтерні матеріали – щепу блакитного та жовтого кольору.
У Солом'янському районі міста Києва, на транспортній розв'язці на вулиці Вадима Гетьмана, з'явилося панно з квітів "Київська Мадонна". Зеленбудівці розташували його біля Індустріального шляхопроводу.
Це панно зробили зі світлини, яка розлетілася мережаю, – жінка пригортає до себе чи то годує немовля. Це уособлення кожної української матері сьогодні.
Площа цього панно – 149 кв. м. Для цього висадили 37 тисяч квітів: маргаритки, бегонія, ірезіне, тагетис, цинерарія, нафаліум, традисканція, альтернатера, лаванда, калібрахоа. Також використали елементи з фанери та 1,5 тонни білої мармурової крихти.
Працівники КП УЗН Дніпровського району поділилися фотографією нового квіткового панно. Ось такого "бойового гусака" можна відтепер побачити на розв'язці біля метро "Лівобережна".
Також відомо, що у саду каменів, який розташований неподалік від парку "Наталка", що на Оболоні, висадили понад 80 дерев і 4200 кущів.
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