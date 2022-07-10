Присвята Маестро! Львівська філармонія запрошує на закриття концертного сезону

13 липня о 18:00, у день народження Мирослава Скорика – видатного композитора та патрона Львівської філармонії, відбудеться концерт його пам'яті. Ця подія стане також закриттям 119-го концертного сезону Львівської національної філармонії та філармонійного Академічного симфонічного оркестру.

У 2022-му минуло вже два роки, як Маестро відійшов у засвіти, залишивши по собі найцінніше – свою музику, яка зараз звучить у всьому світі та слугує вираженням солідарності та підтримки інших країн з героїчним народом України! Ще більш особливою та важливою вона стала і для українців: підтримуючи, лікуючи та допомагаючи у часи жорстокої війни.

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Програму філармонійного вечора складуть композиції Мирослава Скорика, двох французьких митців – Моріса Равеля і Клода Дебюссі, та української композиторки Богдани Фроляк.

Концерт №2 для фортепіано з оркестром Мирослава Скорика розпочинається речитативом й ним закінчується, ніби промовляючи з глибини індивідуального вислову. Зміст музики твору не доводиться "додумувати": завдяки сплетінню фольклорних інтонацій у художній, творчий акт, вона майстерно викликає у свідомості слухача образи й асоціації, близькі кожному українцю. Солюватиме у Концерті піаністка Оксана Рапіта.

Також у програмі вечора слухачі почують Концерт №2 для скрипки з оркестром. Перу Мирослава Скорика належать 10 скрипкових концертів, створених за часовий проміжок у пів сторіччя. Хоч Скрипковий концерт №2 є одним з найменш знаних, втім він неодмінно захопить своїми контрастами: твір поєднує буремність та просвітленість, відчайдушність і меланхолію. Солісткою, яка втілить такі різні настрої, буде скрипалька Лідія Футорська.

Два інструментальні концерти українського митця пролунають поряд з творами Моріса Равеля та Клода Дебюссі. Саме ці автори особливо вплинули на творчу манеру Скорика: він вивчав оркестрове письмо, стилістику та колористичність їхньої музики, а також створив оркестрування окремих творів цих композиторів. У Концертному залі Людкевича прозвучать "Павана на смерть інфанти" Моріса Равеля та "Маленька сюїта" Клода Дебюссі.

Насамкінець, зв'язок пам'яті сьогодення з минулим виникне у події завдяки "Adagio пам'яті Мирослава Скорика" Богдани Фроляк. Вперше твір був виконаний на Відкритті Міжнародного фестивалю "Контрасти" у 2021 році. Він віддає данину Учня Вчителеві та відкриває нові горизонти значення постаті Мирослава Скорика для української культури.

Усі твори програми прозвучать у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Диригуватиме Володимир Сивохіп.

Детальна інформація про подію та квитки за ЦИМ посиланням.

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика також запрошує на події та улюблені фестивалі літнього концертного сезону. Анонси та події липня-серпня можна знайти на офіційному сайті Львівської філармонії та у соцмережах.

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