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Природну Кайлі Дженнер у новому образі не впізнали фанати

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Природну Кайлі Дженнер у новому образі не впізнали фанати - фото 1
Природну Кайлі Дженнер у новому образі не впізнали фанати / instagram.com/kyliejenner

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер здивувала прихильників своїм новим натуральним виглядом.

Популярна американська модель та учасниця шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер 10 серпня відсвяткувала своє 21-річчя. У честь цього дівчина вирішила попрощатись з темними локонами та стала білявкою. Перші фото зі святкової вечірки у доволі відвертому образі вже з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад млн користувачів.

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Однак ні світле волосся, ні сексуальне вбрання так не вразили фанатів, як ранковий знімок Кайлі. А все тому, що на ньому помітно відсутність ботоксу та гіалуронової кислоти, які дівчина колола ще кілька років тому. Не дивно, що кадр за кілька годин зібрав понад 5 млн вподобань та чимало вражених коментарів.


А ось і фото з вечірки, де Кайлі у короткій відвертій сукні та з традиційним макіяжем:

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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