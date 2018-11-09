Принц Гаррі зізнався у своїй одержимості

Гаррі зізнався, що його дружина, Меган Маркл не у захваті / express

Меган Маркл не в захваті від такої одержимості принца Гаррі.

Онук Єлизавети II виявив, що буквально "одержимий" однією річчю – він любить вимикати світло в будинку. Цю звичку принц Гаррі успадкував від батька, який є давнім захисником навколишнього середовища.

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"Він затятий прихильник того, щоб постійно вимикати світло в будинку", – говорить Гаррі про батька принца Чарльза в новому документальному фільмі "Принц, син і спадкоємець: Чарльз в його 70 років", який транслювали на BBC One. "І це те, чим я теж одержимий", – додав герцог Сассекський.

Гаррі зізнався, що його дружина, Меган Маркл, помітила те, що у нього є така звичка, живучи в Кенсингтонському палаці: "Це ненормально, тому що ... Меган завжди говорить: "Ну навіщо вимикати світло? Тут темно", а я завжди відповідаю: "Нам вистачить і однієї лампочки, замість шести включених". Для мене це увійшло в звичку. І я думаю, що це один з ключових уроків, які дав нам наш з Вільямом батько".

Принц Гаррі зізнався у своїй одержимості

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