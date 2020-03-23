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Коронавірус у Верховній Раді: які українські депутати захворіли
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Пандемія коронавірусу не оминула й Верховну Раду: стало відомо, що серед українських депутатів є хворі на коронавірус. Читайте далі та дізнайтеся усі деталі про інфікованих народних обранців.
Станом на 23 березня українські медики підтвердили коронавірус у трьох народних депутатів: Сергія Шахова, Сергія Вельможного та Олександра Лукашева. Депутат Руслан Горбенко здав два аналізи на коронавірус, проте вони суперечать один одному, тому він чекає на результат ще одного тесту.
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Сергій Шахов
- Партія: Опозиційна платформа – За життя
- Вік: 44 роки
Депутат 7-10 березня відпочивав на курорті у Франції, проте він стверджує, що заразився в Україні наприкінці лютого, адже інкубаційний період 14 днів. В лютому його діти перехворіли зі схожими симптомами, але тест ніхто не робив.
Ввечері 12 березня у Сергія Шахова підвищилася температура до 38 градусів та з'явилась сухість в роті. Депутат викликав швидку, зробив тест на грип, який виявився негативним. Попередній діагноз – пневмонія. Вже 14 березня температура піднялася до 39 градусів. Депутат викликав швидку та попросив тест на коронавірус, здав аналізи. Також аналізи взяли у дружини та дітей. 17 березня підтвердився діагноз коронавірус і Сергія Шахова госпіталізували. Зараз він перебуває в Олександрійській лікарні з діагностованим коронавірусним захворюванням COVID 19. Також тест підтвердив коронавірус у його дружини.
Станом на 23 березня самопочуття нардепа не покращилося, але стабільне. Температуру знижують ліками, стало трішки важче дихати, але Сергій Шахов вважає, що швидше одужує, ніж навпаки. Ще депутат завів свій Телеграм-канал, на якому розповідає усе про перебіг свого захворювання:
Сергій Вельможний
- Партія: самовисуванець, "Наш край"
- Вік: 43 роки
У зв'язку з тим, що депутат контактував з Сергієм Шаховим, 18 березня він здав тест на коронавірус. У Сергія Вельможного погіршилося самопочуття, піднялася температура до 38 градусів, з'явилися симптоми коронавірусу. Такі ж симптоми були й у сина депутата. Вони викликали швидку, їх доправили в інфекційне відділення Олександрійської лікарні, де депутат з сином чекає на результати розгорнутого аналізу на коронавірус. Експрес-тест депутата показав негативний результат, а його сина – позитивний.
Сергій Вельможний розповідає, що висока температура тримається до сих пір, тож він з сином чекає на остаточне підтвердження діагнозу та подальше лікування.
Олександр Лукашев
- Партія: Опозиційна платформа – За життя
- Вік: 43 роки
Минулого тижня Олександр Лукашев мав стійку температуру в межах 37 градусів протягом кількох днів. Востаннє депутат був на роботі (на освітньому комітеті) 10 березня, тобто 17 березня на позачерговому засіданні ВР його не було.
Враховуючи те, що депутат належить до однієї фракції з Сергієм Шаховим, який перший з нардепів захворів на коронавірус, то є підстави вважати, що Олександр Лукашев заразився саме від нього.
З появою симптомів, народний обранець звернувся до медиків, спочатку його експрес-тести були негативні, але 22 березня тест-ПЛР підтвердив діагноз коронавірус. Зараз Олександ Лукашев розповідає, що почувається краще.
Як працюватиме Верховна Рада на карантині
Українцям варто бути готовими до всього, адже невідомо, як коронавірус впливатиме надалі на наше життя. Робота Верховної Ради України, скоріше за усе, опиратиметься на європейський досвід. Приміром, в Угорщині планують припинити засідання. Загалом прогнозують затишшя та дистанційну роботу, серйозних реформ не буде.
Імовірно, що голосування за резонансні законопроєкти відкладуть на невизначений термін. Парламент, за прогнозами, хіба що збиратиметься для ухвалення екстраординарних заходів, до прикладу, введення надзвичайного стану.
У ВР вже зареєстрували законопроєкт про дозвіл дистанційної роботи парламенту. Тобто це будуть відеоконференції. Звичайно, це стосується лише роботи під час пандемії коронавірусу. Проте поки що ВР не на карантині, а депутати продовжують працювати у традиційних умовах.
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