Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз

Максимум позитиву – на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали для вас найкращі анекдоти вівторка, які розсмішать вас на цілий день. Заряджайтеся енергією!

До вашої уваги добірка приколів – смійтеся самі, а також веселіть своїх друзів і колег ;)

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Коли жінка говорить, що їй нічого надіти – це означає, що закінчилося все нове. Коли чоловік говорить, що йому нема чого надіти – це означає, що закінчилося все чисте.

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– Що головне в боксі?

– Шуби!

- Що?! Які ще шуби?

– Шілі передні шуби!

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Чоловік купив дружині кілька трусиків одного кольору.

– Чому ти купив все однакового кольору? Люди подумають, що я не змінюю труси.

– Які люди?

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Дружина останнім часом часто використовує модне слово "гаджети". Тільки вимовляє його якось дивно, по складах...

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