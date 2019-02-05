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Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз

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Прикольні жарти - фото 1
Прикольні жарти

Максимум позитиву – на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали для вас найкращі анекдоти вівторка, які розсмішать вас на цілий день. Заряджайтеся енергією!

До вашої уваги добірка приколів – смійтеся самі, а також веселіть своїх друзів і колег ;)

***

Коли жінка говорить, що їй нічого надіти – це означає, що закінчилося все нове. Коли чоловік говорить, що йому нема чого надіти – це означає, що закінчилося все чисте.

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Прикол про вегетаріанця - фото 305720

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– Що головне в боксі?
– Шуби!
- Що?! Які ще шуби?
– Шілі передні шуби!

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Прикол про реаліста - фото 305721

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Чоловік купив дружині кілька трусиків одного кольору.
– Чому ти купив все однакового кольору? Люди подумають, що я не змінюю труси.
– Які люди?

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Жарт про людей - фото 305722

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Дружина останнім часом часто використовує модне слово "гаджети". Тільки вимовляє його якось дивно, по складах...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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