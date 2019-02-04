Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять

Сміх продовжує життя, а з Радіо МАКСИМУМ ви будете жити вічно! Підготували для вас найкращі анекдоти, які піднімуть вам настрій на цілий понеділок. Заряджайтеся позитивом!

Ось добірка максимально кумедних анекдотів – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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Вихідні вдалися, якщо в понеділок ти наливаєш чай, тримаючи кухоль під нахилом, що б не напій не пінився.

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Понеділок – день важкий... Особливо в офісних працівників. Відразу три сторінки календаря доводиться відривати...

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Хочете почати нове життя? Кинути пити і курити? Може, поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, кожного тижня – понеділок.

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На роботі завжди викладайтеся на 100%!

12% – у понеділок,

23% – у вівторок,

40% – в середу,

20% – у четвер

і 5% – в п'ятницю.

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