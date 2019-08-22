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Приголомшливий салат зі звичайної курячої грудки

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Рецепт смачного салату з курки - фото 1
Рецепт смачного салату з курки / pinterest

Ви можете подавати такий салат до столу як самостійну страву, або використовувати його як начинку для тарталеток або як бутербродну пасту.

Інгредієнти:

  • куряча грудка
  • червона ріпчаста цибуля
  • кілька корінців селери і спеції

Заправка:

  • сметана
  • майонез
  • лимонний сік
Приголомшливий салат зі звичайної курячої грудки - фото 349582

Як приготувати салат з курячої грудки:

  1. М'ясо птиці можна брати абсолютно будь-яке – хтось віддає перевагу тільки відвареному, а комусь більше сподобається підкопчена грудка
  2. Підготовлену курку потрібно розібрати на волокна
  3. Тепер дрібно нашаткувати ріпчасту цибулю і додати її у підготовлену курку. Так само робимо і з селерою. Якщо ви не любитель цього корисного овочу, то можна його і не додавати, але саме він надає салату особливу вишукану нотку
  4. Для заправки перемішати 2 ст. л. сметани з 100 г майонезу. Додамо сюди кілька ложок свіжовичавленого лимонного соку, сіль і перець. Можна використовувати і інші приправи, які здаються вам більш придатними.
  5. Тепер залишиться тільки ретельно перемішати всі інгредієнти і смачний салат готовий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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