Приголомшливий салат зі звичайної курячої грудки

Ви можете подавати такий салат до столу як самостійну страву, або використовувати його як начинку для тарталеток або як бутербродну пасту.

Інгредієнти:

куряча грудка

червона ріпчаста цибуля

кілька корінців селери і спеції

Заправка:

сметана

майонез

лимонний сік

Як приготувати салат з курячої грудки:

М'ясо птиці можна брати абсолютно будь-яке – хтось віддає перевагу тільки відвареному, а комусь більше сподобається підкопчена грудка Підготовлену курку потрібно розібрати на волокна Тепер дрібно нашаткувати ріпчасту цибулю і додати її у підготовлену курку. Так само робимо і з селерою. Якщо ви не любитель цього корисного овочу, то можна його і не додавати, але саме він надає салату особливу вишукану нотку Для заправки перемішати 2 ст. л. сметани з 100 г майонезу. Додамо сюди кілька ложок свіжовичавленого лимонного соку, сіль і перець. Можна використовувати і інші приправи, які здаються вам більш придатними. Тепер залишиться тільки ретельно перемішати всі інгредієнти і смачний салат готовий.

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