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Пригоди світом в об'єктиві Кайла Мійлофа: вражаючі фото

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Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 1
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Фотограф Кайл Мійлоф ділиться знімками своїх подорожей, від яких перехоплює подих!

Знайомтесь, Кайл Мійлоф (Kyle Mijlof) – талановитий тревел-фотограф та ретушер з Кейптауна, Південна Африка. За останні 8 років чоловік побував у понад 70 країнах, у яких зробив чимало вражаючих фото. Особливістю робіт Кайла є те, що вони фокусуються на пейзажах та ефектній природі. Готові подорожувати, не встаючи з-за гаджетів?

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Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273716
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273715
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273714
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273713
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273712
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273711
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273710
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273709
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273708
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273707
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273706
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273705
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273704
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof
Кайл Мійлоф надихає на мандри - фото 273703
Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Читайте також: Фотограф показав повний місяць над океаном: вражаючий кадр

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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