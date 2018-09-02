Пригоди світом в об'єктиві Кайла Мійлофа: вражаючі фото

Фотограф Кайл Мійлоф ділиться знімками своїх подорожей, від яких перехоплює подих!

Знайомтесь, Кайл Мійлоф (Kyle Mijlof) – талановитий тревел-фотограф та ретушер з Кейптауна, Південна Африка. За останні 8 років чоловік побував у понад 70 країнах, у яких зробив чимало вражаючих фото. Особливістю робіт Кайла є те, що вони фокусуються на пейзажах та ефектній природі. Готові подорожувати, не встаючи з-за гаджетів?

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Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

Кайл Мійлоф надихає на мандри / Kyle Mijlof

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