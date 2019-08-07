Презентація смартфона Samsung Galaxy Note10: дивіться онлайн-трансляцію

7 серпня о 23:00 за київським часом відбудеться захід Galaxy Unpacked 2019, під час якого покажуть флагманські смартфони Samsung Galaxy Note10 та його більшу версію – Note10+. Дивіться разом із Радіо МАКСИМУМ онлайн-трансляцію, аби першими дізнатися, чим планує вражати корейська компанія.

Уже кілька років поспіль топові фаблети Samsung Galaxy Note представляють на початку серпня. Цього року світ побачить відразу два "ноути" – Galaxy Note10 та його більшу версію Note10+.

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Нагадаємо, що за попередньою інформацією, отриманою від інсайдерів, Samsung Galaxy Note10 оснастять екраном з діагоналлю 6,3", а Note10+ – 6,8". Смартфони будуть працювати на базі топових процесорів Exynos або Snapdragon у залежності від ринку поставки. Також пристрої зможуть похизуватися потрійними модулями основної камери. У "плюсової" версії буде ще TOF-модуль для заміру глибини різкості. Крім того, фірмовий стилус S Pen отримає кілька крутих фішок, які дозволять керувати смартфоном на відстані. І мова не лише про перемикання слайдів або створення фото. Більше дізнаємось під час самої презентації:

Більше про історію лінійки Samsung Galaxy Note читайте у нашому матеріалі