Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Презентація смартфона Samsung Galaxy Note10: дивіться онлайн-трансляцію

  • 14
Дивіться онлайн-презентацію Samsung Galaxy Note10 - фото 1
Дивіться онлайн-презентацію Samsung Galaxy Note10

7 серпня о 23:00 за київським часом відбудеться захід Galaxy Unpacked 2019, під час якого покажуть флагманські смартфони Samsung Galaxy Note10 та його більшу версію – Note10+. Дивіться разом із Радіо МАКСИМУМ онлайн-трансляцію, аби першими дізнатися, чим планує вражати корейська компанія.

Уже кілька років поспіль топові фаблети Samsung Galaxy Note представляють на початку серпня. Цього року світ побачить відразу два "ноути" – Galaxy Note10 та його більшу версію Note10+.

Це цікаво: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Нагадаємо, що за попередньою інформацією, отриманою від інсайдерів, Samsung Galaxy Note10 оснастять екраном з діагоналлю 6,3", а Note10+ – 6,8". Смартфони будуть працювати на базі топових процесорів Exynos або Snapdragon у залежності від ринку поставки. Також пристрої зможуть похизуватися потрійними модулями основної камери. У "плюсової" версії буде ще TOF-модуль для заміру глибини різкості. Крім того, фірмовий стилус S Pen отримає кілька крутих фішок, які дозволять керувати смартфоном на відстані. І мова не лише про перемикання слайдів або створення фото. Більше дізнаємось під час самої презентації:

Більше про історію лінійки Samsung Galaxy Note читайте у нашому матеріалі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2892
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 19:55
  • 450
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 919
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології