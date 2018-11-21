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Представлено смартфон Honor 10 Lite: крута камера та флагманський дизайн
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Компанія Honor представила смартфон середнього цінового сегмента під назвою Honor 10 Lite у корпусі зі скла та металу, оснащений 2,5D-дисплеєм. Особливостями новинки стали продуктивний процесор, пристойний запас вбудованої пам'яті та просунута селфі-камера з функціями штучного інтелекту.
Honor 10 Lite отримав дисплей з діагоналлю 6,21 дюйма, роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і співвідношенням сторін 19,5: 9. Екран оснащений вирізом у верхній частині і спеціальним фільтром, що знижує навантаження на очі.
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"Серцем" апарату став процесор Kirin 710 (4x2,2 ГГц + 4x1,7 ГГц), що працює у парі з графічним прискорювачем Mali G51 MP4, що підтримує технологію GPU Turbo. Об'єм оперативної пам'яті пристрою дорівнює 4 або 6 ГБ, місткість внутрішнього сховища – 64 або 128 ГБ у залежності від конфігурації. Підтримується установка карт пам'яті MicroSD до 512 ГБ.
На задній панелі гаджета, виконаній зі скла, розміщена основна камера, що складається з двох сенсорів. Роздільна здатність основного – 13 Мп (f / 1.8), допоміжного – 2 Мп. Фотомодуль з підтримкою штучного інтелекту здатний розпізнавати й обробляти 22 типів сцен. Селфі-камера на 24 мегапікселів з апертурою f / 2.0 при зйомці також використовує алгоритми ШІ.
За автономність відповідає вбудований акумулятор на 3400 мАг. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою програмною оболонкою EMUI 9.0. Апарат оснастили стандартним аудіороз'ємом діаметром 3,5 мм, для зарядки та підключення до ПК використовується гніздо micro-USB.
Технічні характеристики Honor 10 Lite:
- Дисплей: 6,21 ", 2340x1080, 19,5: 9, 2,5D
- Процесор: Kirin 710 (4x2,2 ГГц Cortex A73 + 4x1,7 ГГц Cortex A53), GPU Mali G51 MP4
- Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ
- Вбудований накопичувач: 64/128 ГБ
- Основна камера: подвійна, 13 Мп (f / 1.8) + 2 Мп
- Фронтальна камера: 24 Мп (f / 2.0)
- Акумулятор 3400 мАг
- Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS
- Операційна система: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)
- Безпека: сканер відбитків пальців
- Габарити: 154,8 x 73,64 x 7,95 мм
- Вага: 162 грама
Новинка представлена у білому, рожевому, синьому та чорному кольорах корпусу, і доступна у трьох конфігураціях пам'яті. Версія 4/64 ГБ обійдеться покупцям у $ 200, модифікація 6/64 ГБ коштує $ 245, ціна топового варіанту 6/128 ГБ становить $ 275.
Передзамовлення на Honor 10 Lite стартувало сьогодні, у продаж на території Китаю смартфон надійде 27 листопада.
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