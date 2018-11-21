Потрійна селфі-камера: перші фото незвичного смартфона

У мережі з'явилися перші фото нового пристрою Meitu – першого в світі смартфона з потрійною селфі-камерою.

Три сенсори гаджета Meitu отримали роздільну здатність 12, 20 і 8 Мп.

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Усі три сенсори розташовуються у великому вирізі, який навіть більший, ніж у Pixel3 XL. Основна камера смартфона подвійна – 12 + 8 Мп. Дизайн новинки в цілому чимось нагадує моделі Vertu. Щодо інших характеристик відомо, що OLED-дисплей гаджета отримав діагональ 6.21 дюйма, в основу ліг шестиядерний процесор, а об'єм оперативної і вбудованої пам'яті склав 8 і 128-256 ГБ відповідно. Працює гаджет під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

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