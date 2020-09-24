Представлений Volkswagen ID.4: він здатний проїхати 520 кілометрів на одному заряді

Компанія Volkswagen представила компактний електричний кросовер ID.4, який стане глобальним і з'явиться на багатьох світових ринках. Автомобіль отримав зовнішність у дусі електрохетчбека ID.3 – першої моделі з електричної лінійки ID, – запас ходу до 520 кілометрів і багатий список технологій.

Кросовер, так само як і "молодша" модель, базується на модульній платформі MEB і досягає у довжину 4584 міліметрів, в ширину – 1852 міліметрів, а в висоту – 1612 міліметрів. Колісна база новинки дорівнює 2766 міліметрів, а місткість багажника варіюється від 543 до 1575 літрів (зі складеними задніми сидіннями). Розмірність колісних дисків – від 19 до 21 дюймів.

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Повністю світлодіодна оптика з тривимірним малюнком задніх ліхтарів пропонується вже у початковій комплектації ID.4. За доплату доступні матричні фари IQ.Light з системою автоматичного перемикання дальнього світла.

У салоні – мінімум фізичних кнопок. ID.4 оснащений 5,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і 12-дюймовим тачскріном мультимедійної системи, яка також керується за допомогою голосових команд. Опціонально можна встановити проєкційний дисплей з доповненою реальністю, що виводить вказівки навігатора на лобове скло.

У списку оснащення також числяться адаптивний круїз-контроль, паркувальний асистент, передні сидіння з масажем і "розумне" підсвічування з 30 кольорами на вибір. Воно вміє сповіщати про блокування дверей і вхідні дзвінки, а також порадить змінити смугу руху на правильну, використовуючи дані навігатора.

Електрокросовер запропонують у двох модифікаціях: з одним мотором і заднім приводом, і з двома – по одному на кожній осі. Задньопривідному ID.4 передбачені три двигуни на вибір: потужністю 148 кінських сил і 220 Нм крутного моменту, 175 сил і 310 Нм, а також 204 сили і 310 Нм. Останній варіант уже доступний для замовлення. З місця до "сотні" такий кросовер розганяється за 8,5 секунд, а максимальна швидкість складає 160 кілометрів на годину.

Базові мотори живляться від акумулятора на 55 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу до 360 кілометрів. Двигун потужністю 204 сили оснащується батареєю на 77 кіловат-годин, яка дозволить проїжджати на одній зарядці до 520 кілометрів. Повнопривідна версія отримає кращу батарею і два електромотори, сумарна віддача яких складе 306 сил. За допомогою експрес-зарядки акумулятор ID.4 можна буде поповнити на 320 кілометрів ходу за 30 хвилин, а повна зарядка займе 7,5 години.

Збірку Volkswagen ID.4 налагодять на заводі у німецькому Цвіккау, з конвеєра якого сходить і ID.3. У майбутньому кросовер почнуть збирати також в Китаї і в США. У Німеччині вже відкритий передзамовлення: базову версію пропонують за ціною від 43 229 євро, а топову – за 58 438 євро. Поставки почнуться в кінці нинішнього року.

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