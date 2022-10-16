Правила безпечного водіння восени

Осінь несе в собі не тільки красу, але і небезпеку для автомобілістів. Підготували для вас декілька підказок, які допоможуть насолоджуватися водінням в осінній період.

Опале листя на дорозі може значно погіршити зчеплення автомобіля, тому такі ділянки треба проїжджати дуже обережно, і без різкого гальмування, пише lovetoknow.

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Також автомобіль може почати ковзати в перші хвилини випадання дощу, тому що тоді на дорозі утворюється водяна плівка. У цих випадках теж не варто робити різкі маневри та гальмування. Останнє треба робити плавно і повільно. Зменшена видимість і зменшення кількості денного світла – це також прихована загроза. При меншому денному світлі восени стає важко побачити дітей, пішоходів та велосипедистів. Тому завжди будьте пильні й зверніть увагу на ситуацію поза вашого автомобіля.

Протитуманне освітлення. Спеціальні промені дають вам кращу видимість при русі в тумані. Звичайне світло фар відображає туман і ускладнює видимість. Використовуйте свої протитуманні фари при водінні в туманну погоду. Через падіння температури до 0 градусів і велику вологість на асфальті може з'явитися тонкий шар льоду, який важко побачити, тому якщо ви помітили такі погодні умови, будьте обережні.

Прості речі, такі як перевірка вашої рідини омивача, фар і щіток склоочисників, можуть значно полегшити вам безпеку під час руху восени. Бережіть себе!

Безпечне водіння

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