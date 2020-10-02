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Правда чи вигадка? Перевір, що ти знаєш про усмішку

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цікавий тест про усмішку - фото 1
цікавий тест про усмішку

2 жовтня у світі відзначають День усмішки. З цієї нагоди, ми приготували для тебе кілька фактів про усмішку, а тобі потрібно відгадати, які з них правдиві, а які – суцільна вигадка. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Усмішка – індикатор гарного настрою! А ти знаєш, що це вроджена здібність? А ще посмішка є заразливою. Інші цікаві факти у тесті – перевір свою інтуїцію.

І ще: Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день

P.S.: Усміхнись!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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