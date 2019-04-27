Поздравления с Пасхой 2019: стихи, смс, проза и картинки на Пасху

Красивые поздравления с Пасхой 2019 на русском языке – в нашей подборке! Собрали для вас поздравления на любой вкус – в стихах, смс и прозе, которые подарят хорошее настроение родным и друзьям на пасхальные праздники. Вкусной вам паски!

Пасхальные поздравления порадуют ваших друзей и родных! Поздравьте их со светлым праздником Воскресения Иисуса Христа, которое празднуют 28 апреля 2019.

Пусть пожелания с Пасхой на русском языке развеселят ваше сердце! Нажимайте на пункт, который вас интересует, и переходите к нужной вам главе:

***

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: "Случилось чудо!"

Звучит везде: "Христос воскрес!"

Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Христос Воскрес,

Со Светлой Пасхой!

Желаю Вам чудес,

Любви, добра и счастья.

Пусть будут всегда рядом,

Родные, близкие, друзья.

Приносит радость,

Здоровая и дружная семья.

***

Пасха светлая пришла!

Вам желаю я тепла,

Мира, света, бодрости,

Красоты и стройности.

Быть здоровыми на годы,

Не грустить в дни непогоды.

Счастье будет там, где вы.

Светлых благ вам и любви!

***

Пышных куличей на стол,

Радость пусть спешит в ваш дом,

Благодать пускай придет,

Счастье прочно в жизнь войдет.

Чтоб достатка полна чаша,

Без тревог была жизнь ваша.

Ангелы поют с небес:

"Христос воистину воскрес!"

***

С Пасхой я вас поздравляю,

Вкусных нынче куличей,

Расписных яиц красивых,

На весь год – счастливых дней.

Пусть Господь оберегает

От печалей, боли, зла.

Я желаю, чтобы вера

Силы двигаться дала.

***

Пасха к нам стучится в двери,

В чудо праздника все верим.

Скажем всем: – "Христос Воскрес!",

Бог услышит нас с небес.

Искренне всех поздравляем,

Мира в каждый дом желаем.

Теплоты, добра, любви,

И душевной чистоты.

***

Христос воскресе – говорят!

Христос воскрес – и каждый рад

Наполнить снова сердце

Любовью и надеждой!

Пусть вера вас не покидает,

Печали все, как снег, растают!

Унынья нету и следа!

Воскрес воистину! Ура!

***

Птицы щебечут,

Весна расцветает.

Праздник пришёл

Иисус воскресает.

Пусть свет и добро

Пасха в дом принесёт

Душа благодать

На весь год почерпнёт.

***

Сегодня день волшебный,

И звон колоколов

Доносится молитвой

До разных уголков.

С Великой, Светлой Пасхой

Спешу поздравить всех.

Пусть будет все как в сказке.

И в жизни ждет успех!

***

Пусть торжеством пасхальной ночи

И светлой радостью наполнятся сердца.

Душевных сил, подъема и веселья,

Благословения и милости Творца.

***

В Христова Воскресенья

Так хочется пожелать –

Любви, тепла и уваженья,

А беды никогда не знать.

***

Христос Воскрес! С душой, сердечно

Я поздравляю в этот светлый час тебя.

Пусть будет мир твой безупречным,

Пусть будет ласковой судьба.

***

С Пасхой светлой поздравляю,

Говорю: "Христос воскрес".

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

***

Пасхи праздник наступает

С ним сейчас и поздравляем.

Пусть Господь к вам будет близок,

Каждый день добром пронизан!

***

Всем добра! Христос Воскресе!

Мир прекрасен и чудесен,

Долгих вам и славных дней,

Счастья и любви в семье!

***

Храните близких и друзей,

Желаю только ясных дней,

В глазах огонь чтоб не погас.

Я поздравляю с Пасхой вас!

***

На столе кулич с яичком,

За окном щебечут птички,

Пасха светлая пришла,

Мир очистила от зла.

***

Христос Воскрес, и это чудо!

Поверь, есть в мире чудеса!

Пускай добро царит повсюду,

Блестят от счастья пусть глаза!

***

Христос воистину воскрес!

Настало время для чудес.

Добра желаю в каждый дом,

Любви и радости кругом.

***

Прикольное смс-поздравление на Пасху

На куличи много ты не налегай,

Яичками стучись не забывай.

Всех целуй, люби и обнимай,

Пей кагор, душою отдыхай.

Всем вокруг желай чудес,

Всех поздравь — Христос Воскрес!

***

Искренне поздравляю вас с Пасхой!

Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.

***

С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

***

Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел хранитель оберегает вас от всех невзгод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.

***

В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

***

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

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