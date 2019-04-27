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Поздравления с Пасхой 2019: стихи, смс, проза и картинки на Пасху
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Красивые поздравления с Пасхой 2019 на русском языке – в нашей подборке! Собрали для вас поздравления на любой вкус – в стихах, смс и прозе, которые подарят хорошее настроение родным и друзьям на пасхальные праздники. Вкусной вам паски!
Пасхальные поздравления порадуют ваших друзей и родных! Поздравьте их со светлым праздником Воскресения Иисуса Христа, которое празднуют 28 апреля 2019.
Пусть пожелания с Пасхой на русском языке развеселят ваше сердце! Нажимайте на пункт, который вас интересует, и переходите к нужной вам главе:
- Стихи на праздник Пасхи
- СМС поздравление с Пасхой
- Пожелания на Пасху в прозе
- Поздравительные картинки
- Красивые видео пожелание
Поздравления с Пасхой 2019 в стихах
***
Звенят колокола повсюду,
Звон слышен прямо до небес.
Все говорят: "Случилось чудо!"
Звучит везде: "Христос воскрес!"
Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!
***
Христос Воскрес,
Со Светлой Пасхой!
Желаю Вам чудес,
Любви, добра и счастья.
Пусть будут всегда рядом,
Родные, близкие, друзья.
Приносит радость,
Здоровая и дружная семья.
***
Пасха светлая пришла!
Вам желаю я тепла,
Мира, света, бодрости,
Красоты и стройности.
Быть здоровыми на годы,
Не грустить в дни непогоды.
Счастье будет там, где вы.
Светлых благ вам и любви!
***
Пышных куличей на стол,
Радость пусть спешит в ваш дом,
Благодать пускай придет,
Счастье прочно в жизнь войдет.
Чтоб достатка полна чаша,
Без тревог была жизнь ваша.
Ангелы поют с небес:
"Христос воистину воскрес!"
***
С Пасхой я вас поздравляю,
Вкусных нынче куличей,
Расписных яиц красивых,
На весь год – счастливых дней.
Пусть Господь оберегает
От печалей, боли, зла.
Я желаю, чтобы вера
Силы двигаться дала.
***
Пасха к нам стучится в двери,
В чудо праздника все верим.
Скажем всем: – "Христос Воскрес!",
Бог услышит нас с небес.
Искренне всех поздравляем,
Мира в каждый дом желаем.
Теплоты, добра, любви,
И душевной чистоты.
***
Христос воскресе – говорят!
Христос воскрес – и каждый рад
Наполнить снова сердце
Любовью и надеждой!
Пусть вера вас не покидает,
Печали все, как снег, растают!
Унынья нету и следа!
Воскрес воистину! Ура!
***
Птицы щебечут,
Весна расцветает.
Праздник пришёл
Иисус воскресает.
Пусть свет и добро
Пасха в дом принесёт
Душа благодать
На весь год почерпнёт.
***
Сегодня день волшебный,
И звон колоколов
Доносится молитвой
До разных уголков.
С Великой, Светлой Пасхой
Спешу поздравить всех.
Пусть будет все как в сказке.
И в жизни ждет успех!
Короткие СМС поздравления с Пасхой
***
Пусть торжеством пасхальной ночи
И светлой радостью наполнятся сердца.
Душевных сил, подъема и веселья,
Благословения и милости Творца.
***
В Христова Воскресенья
Так хочется пожелать –
Любви, тепла и уваженья,
А беды никогда не знать.
***
Христос Воскрес! С душой, сердечно
Я поздравляю в этот светлый час тебя.
Пусть будет мир твой безупречным,
Пусть будет ласковой судьба.
***
С Пасхой светлой поздравляю,
Говорю: "Христос воскрес".
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
***
Пасхи праздник наступает
С ним сейчас и поздравляем.
Пусть Господь к вам будет близок,
Каждый день добром пронизан!
***
Всем добра! Христос Воскресе!
Мир прекрасен и чудесен,
Долгих вам и славных дней,
Счастья и любви в семье!
***
Храните близких и друзей,
Желаю только ясных дней,
В глазах огонь чтоб не погас.
Я поздравляю с Пасхой вас!
***
На столе кулич с яичком,
За окном щебечут птички,
Пасха светлая пришла,
Мир очистила от зла.
***
Христос Воскрес, и это чудо!
Поверь, есть в мире чудеса!
Пускай добро царит повсюду,
Блестят от счастья пусть глаза!
***
Христос воистину воскрес!
Настало время для чудес.
Добра желаю в каждый дом,
Любви и радости кругом.
***
Прикольное смс-поздравление на Пасху
На куличи много ты не налегай,
Яичками стучись не забывай.
Всех целуй, люби и обнимай,
Пей кагор, душою отдыхай.
Всем вокруг желай чудес,
Всех поздравь — Христос Воскрес!
Пасха 2019: пожелания в прозе
***
Искренне поздравляю вас с Пасхой!
Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.
***
С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
***
Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел хранитель оберегает вас от всех невзгод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.
***
В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
***
Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!
Картинки и открытки на Пасху в картинках
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