Повний Місяць 2 серпня: яким знакам Зодіаку цей день принесе удачу

Повний Місяць може впливати на життя представників деяких знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, у кого почнеться світла смуга в життя після 2 серпня.

Овен. Ось кому варто скористатись сповна цієї фазою Місяця, адже людям цього знаку Зодіаку випаде прожити найближчий період в ідеальних умовах для самореалізації та руху вперед. Тому дослухайтесь до інтуїції, пам'ятайте про власні інтереси та не шукайте можливість лінуватись. Зараз дуже сприятливим період для успіху у всіх сферах життя.

І ще: Через терни до зірок: життя цих знаків Зодіаку перевернеться з ніг на голову у вересні

Лев. Повний Місяць вимагатиме від Левів максимальної ефективності, адже саме вона дозволить відкрити для них нові двері та нарешті розпрощатись з давніми проблемами. Удача на вашому боці, але лише її не достатньо для того, щоб наблизитись до мрій. Тому не лише словом, а й ділом покажіть, як ви йдете до своїх цілей.

Стрілець. Представники цього знаку Зодіаку отримають таку порцію удачі та сприяння з боку зірок, що й самі не будуть у це вірити. Тому довіртесь собі, не соромтесь власних умінь і йдіть лише вперед. зараз час показати себе з найкращого боку та насолоджуватись процесом.

Представники цього знаку Зодіаку отримають таку порцію удачі та сприяння з боку зірок, що й самі не будуть у це вірити. Тому довіртесь собі, не соромтесь власних умінь і йдіть лише вперед. зараз час показати себе з найкращого боку та насолоджуватись процесом. Водолій. Хоч люди цього знаку вже встигли відчути осінню втому, але насправді попереду дуже яскрава і світла смуга у житті. До того ж відчуття втоми та апатія у вас виникає саме у тих ситуаціях, коли справи вам не надто подобаються. Тому хай це буде своєрідним показником того, чи справді вам потрібно братись за деякі завдання.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 31 серпня – 6 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку