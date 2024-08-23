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Потужні привітання з Днем Незалежності України для військових
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День Незалежності України – це свято, що об'єднує кожного з нас в єдиній гордості за нашу країну. Це день, коли ми вшановуємо всіх, хто боронив і продовжує боронити нашу свободу, захищаючи нашу землю від ворогів.
У цей особливий час ми маємо можливість висловити свою вдячність тим, хто на передовій, та вшановувати їхню відвагу і самопожертву. Нехай ці привітання стануть символом нашої підтримки, любові та єдності, адже разом ми – сила, яка здатна подолати будь-які труднощі. З Днем Незалежності, воїни!
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Привітання з Днем Незалежності для військових
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Короткі привітання
З Днем Незалежності, захисники! Дякуємо за вашу мужність і відданість!
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Вітаю з Днем Незалежності! Ви – наші герої, які боронять свободу України.
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Зі святом, воїни! Нехай ваша сила і відвага завжди захищають нашу країну.
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Слава Україні та її захисникам! Дякуємо за мир і незалежність.
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Вітаю з Днем Незалежності! Нехай ваша мужність і патріотизм завжди надихають нас.
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Зі святом, герої! Нехай Україна завжди буде вільною завдяки вам.
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З Днем Незалежності! Ви – надія і захист нашої держави.
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Слава героям! Дякуємо за те, що бороните нашу незалежність.
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Вітаю з Днем Незалежності! Ваша відвага – приклад для кожного українця.
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Зі святом, воїни світла! Нехай мир і спокій повернуться на нашу землю завдяки вам.
Привітання у прозі
Дорогі наші захисники! У цей день ми відзначаємо не лише Незалежність України, а й вашу незламну волю, мужність та відданість. Завдяки вам Україна залишається вільною і незалежною. Хай ваша сила завжди знаходить відгук у серцях людей, а віра у краще майбутнє України дарує вам незламний дух і надію. Зі святом вас, герої!
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Шановні воїни! У цей святковий день ми схиляємо голови перед вашою відвагою і мужністю. Ви – справжні сини і доньки України, які своєю відданістю щоденно захищають наше право на свободу і незалежність. Нехай у ваших серцях завжди горить вогонь патріотизму, а в родинах панує мир і злагода. З Днем Незалежності!
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Дорогі захисники України! У цей день ми всі з вдячністю згадуємо, що саме завдяки вам наша країна стоїть міцно і впевнено. Ваша відвага на полі бою дарує нам можливість жити під мирним небом. Нехай ваші зусилля завжди будуть гідно оцінені, а ваша праця приносить Україні мир і процвітання. Зі святом Незалежності, наші герої!
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Шановні воїни! День Незалежності – це свято вашої боротьби, вашої незламності, вашого патріотизму. Ви – опора нашої держави, її надія і майбутнє. Дякуємо вам за те, що кожного дня ви оберігаєте наші кордони і наше право на вільне життя. Нехай Божа ласка охороняє вас на кожному кроці, а серця зігріває тепло родинного вогнища. З Днем Незалежності, наші захисники!
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Дорогі наші воїни! Сьогодні ми святкуємо не лише незалежність нашої держави, а й вашу мужність і відданість Україні. Завдяки вашій щоденній праці, вашій незламній вірі в Україну ми маємо можливість жити у вільній країні. Нехай Господь завжди оберігає вас, даруючи силу і терпіння, а ми, своєю чергою, завжди будемо вдячні вам за нашу свободу. З Днем Незалежності!
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Шановні воїни України! У цей знаменний день ми хочемо подякувати вам за вашу мужність і відвагу, за вашу готовність захищати нашу незалежність. Ваша сила і стійкість – це символ незламного духу нашої країни. Нехай у ваших серцях завжди буде місце для надії та віри в краще майбутнє, а ми, як народ, завжди підтримуватимемо вас у вашій нелегкій боротьбі. З Днем Незалежності!
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Дорогі захисники! День Незалежності України – це свято, яке ви наближуєте своїм безмежним героїзмом і відданістю. Ви – справжні патріоти, які не словом, а ділом відстоюють свободу нашої держави. Хай Господь охороняє вас на кожному кроці, а в родинах завжди панує любов і злагода. Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої України. Зі святом, наші герої!
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Шановні воїни, наші герої! У цей святковий день ми схиляємо голови перед вашою відвагою і незламністю. Ви – ті, хто стоїть на сторожі нашого миру і спокою, хто не боїться йти в бій заради нашої свободи. Ваша відданість Україні надихає і вселяє надію в серця мільйонів. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло і затишок, а у ваших серцях – мир і впевненість у завтрашньому дні. З Днем Незалежності!
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Дорогі наші воїни! З Днем Незалежності України! У цей святковий день ми хочемо висловити вам нашу глибоку вдячність за вашу незламну волю і відвагу. Ви – ті, хто зберігає наше право на свободу, хто дарує нам надію на світле майбутнє. Хай ваші серця завжди будуть наповнені силою і любов'ю до Батьківщини, а родини підтримують вас у вашій нелегкій справі. Ми пишаємося вами!
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Шановні воїни України! Сьогодні ми святкуємо не лише День Незалежності, а й вашу мужність, вашу стійкість, вашу незламну віру у вільну і сильну Україну. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу Батьківщину, що стоїте на варті нашого спокою. Нехай Господь завжди охороняє вас і ваші родини, а в серцях завжди буде мир і спокій. Зі святом Незалежності, наші герої!
Поздоровлення у віршах
Величне свято Незалежності сьогодні,
Вітаю вас, герої України!
За мир, за спокій, за свободу
Стоїте ви, мов грізні скелі горді.
Нехай на шляху вам світло сяє,
Нехай родини вас оберігають,
А кожен ваш день у боротьбі
Приносить мир і спокій на землі.
***
Шановні наші воїни, герої незламні,
В цей день святковий низько вам вклонюся.
За ваші сили, мужність незрівнянні,
За вашу відвагу дякую від серця.
Нехай вогонь свободи не згасає,
Нехай в домівках ваших мир панує,
А Україна завжди пам’ятає
Тих, хто її надійно захищає.
***
Зі святом Незалежності, герої наші,
Ваш дух незламний – це броня країни.
Хай небо буде ясним, мирним, чистим,
І сонце сходить у ріднім краю без війни.
Нехай у серцях ваших горить
Любов до України, світла і ясна,
А в домівках панує спокій і мир,
І щоб кожна мить була благословенна.
***
Дорогі наші захисники країни,
Зі святом вас вітаєм від душі!
Нехай у серцях ваших вогонь горить,
Нехай любов до Батьківщини живе завжди.
Хай вороги наш край оминають,
А мир і злагода завжди панують.
Ваша відвага нас усіх надихає,
І надію в серцях людських дарує.
***
У цей день святковий, дорогі герої,
Дякуємо вам за вашу незламну волю.
За кожен день, за кожну вашу мить,
Що охороняє наш спокій і нашу мрію.
Нехай у вас завжди буде сила,
Нехай здоров’я вас не підведе,
А в серці хай горить любов до Батьківщини,
І мир на нашій землі прийде.
***
Шановні воїни, незламні і міцні,
Вітаємо вас з Днем Незалежності!
Нехай ваша праця буде завжди плідна,
А Україна буде вільною завжди.
Хай небо над вами буде чисте,
І мир у серці хай живе,
А кожен день приносить радість,
І всі мрії здійснюються на землі.
***
Зі святом вас, герої світла,
Ви – наша гордість і наша слава.
Ваш дух незламний – це наша сила,
А ваша відвага – це наші крила.
Нехай у серцях ваших горить
Любов до України, світла і ясна,
А в домівках панує спокій і мир,
І щоб кожна мить була благословенна.
***
Вітаємо вас, захисники країни,
Зі святом Незалежності рідної землі!
Ваш труд і відвага безцінні,
Вони як броня, що нас захищає.
Нехай на шляху вам світло сяє,
Нехай родини вас оберігають,
А кожен ваш день у боротьбі
Приносить мир і спокій на землі.
***
Шановні наші воїни, герої безстрашні,
В цей день святковий дякуємо вам за мир.
Ваші серця, віддані Україні,
Гартують нашу свободу кожним днем.
Нехай у вас завжди буде сила,
Нехай здоров’я вас не підведе,
А в серці хай горить любов до Батьківщини,
І мир на нашій землі прийде.
***
Дорогі наші захисники рідної країни,
З Днем Незалежності вас вітаємо!
Нехай ваші сили множаться з кожним днем,
А Україна завжди залишається вільною.
Хай небо над вами буде чисте,
І мир у серці хай живе,
А кожен день приносить радість,
І всі мрії здійснюються на землі.
Вітальні картинки
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