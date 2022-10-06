Потепління та тумани: якою буде погода в Україні 7 жовтня

7 жовтня в країну завітає бабине літо, тому у всіх областях переважатиме малохмарна та суха погода. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

7 жовтня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду, тож у всіх областях не очікується опадів. Але варто бути обачними на дорогах через ранкові тумани, які будуть погіршувати видимість на дорогах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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7-го жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки, сивуваті ранкові тумани і чемні стовпчики термометрів. Максимальна температура повітря становитиме +15+20 градусів. Звичайно, вночі та вранці буде холодно, +5+10 градусів, не варто захоплюватися футболками чи легкими кардиганами – на те вона й осінь, щоб рукави довшали, куртки товстішали, а підошви набирали висоту, – додала вона.

У Києві 7 жовтня також затримається сонячна погода, а температура повітря вдень підійметься до +16+18. Така синоптична ситуація спостерігатиметься й найближчі кілька днів, тільки у неділю, 9 жовтня, можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 7 жовтня по містах України:

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