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Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 17 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 17 квітня, в Україні

Погода 17 квітня відзначиться в Україні відсутністю нічних заморозків, а також опадами у вигляді дощу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 квітня, у середу, по всій країні пройдуть періодичні дощі. Синоптики попереджають також про посилення вітру до 7-12 м/с. Середня температура повітря складе до +11+13.

У Києві 17 квітня втримається волога погода, дощ йтиме і вночі, і вдень, а повітря прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 17 квітня у містах України:

Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні - фото 321710
  • Ужгород +14+16
  • Львів +11+13
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +9+11
  • Херсон +11+13
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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