Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 17 квітня, в Україні

Погода 17 квітня відзначиться в Україні відсутністю нічних заморозків, а також опадами у вигляді дощу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 квітня, у середу, по всій країні пройдуть періодичні дощі. Синоптики попереджають також про посилення вітру до 7-12 м/с. Середня температура повітря складе до +11+13.

У Києві 17 квітня втримається волога погода, дощ йтиме і вночі, і вдень, а повітря прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 17 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +11+13

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +9+11

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +9+11

Хмельницький +9+11

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +10+12

Миколаїв +12+14

Одеса +9+11

Херсон +11+13

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +11+13

Луганськ +10+12

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