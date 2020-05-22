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Потап звернувся до медиків зі словами вдячності: відео
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Український репер Потап публічно подякував лікарям за те, що вони рятують життя. Продюсер вирішив подякувати всім медикам України від імені артистів за їхню працю під час пандемії коронавірусу.
Так, Потап подзвонив фельдшеру Алісі, яка працює у Чернівецькій області. Таким чином артист долучився до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтрімуюЛікарів. Ролик з дзвінком репера з'явився на сторінці МОЗ України у Facebook.
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"Ви прекрасно виглядаєте! Я хотів би подякувати вам від усіх людей, усіх артистів, від усіх жителів України за те, що ви робите свою роботу в ці складні часи. За те, що ви всі допомагаєте нам, рятуєте життя", – сказав Потап медику.
На питання артиста, чого сьогодні потребують лікарі, медик Аліса відповіла: щоб всі дотримувалися правила безпеки і гігієни, адже саме через їх порушення хворіють люди. "Дотримуватися дистанцію, ходити в масках і виходити тільки в разі потреби. Хвороба поширюється тільки тому, що є порушення, тому що люди недостатньо дисципліновані і дозволяють собі більше, ніж зараз потрібно. Все інше залежить тільки від людей", – підсумувала Аліса.
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